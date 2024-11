El programa WWE ID está siendo esta semana uno de los principales temas de discusión en la comunidad luchística de internet. Mientras algunos consideran que podría destruir la escena independiente de EE.UU., otros ven con buenos ojos tal estrategia de cara a ofrecer más oportunidades a los talentos (Jeff Jarrett, en su podcast ‘My World’, la califica de «saludable» para la industria).

Sea como fuere, WWE sigue adelante con su idea, desvelando interesantes incorporaciones como la de Jack Cartwheel. Un tanto controvertida, inevitablemente, por su bagaje en AEW; aunque, sólo disputara allí apenas media docena de combates entre el presente año y 2023. Y el ahora Jack Summit, bajo contrato de desarrollo con el gigante estadounidense, disputó ayer un combate cuanto menos curioso.

Dentro del cartel del evento DDT x DEFY: In Utero, Cartwheel tuvo duelo contra Nick Wayne, gladiador bajo contrato con AEW, lo que, por ende, lució muy morboso para las siempre calenturientas mentes de los seguidores. Se preguntarían algunos cómo permitieron Triple H y Cía tal interacción directa, si bien cabe aclarar que la lucha se programó antes de anunciarse la entrada de Cartwheel en el programa WWE ID, quien técnicamente, repito, tiene todavía contrato de desarrollo, no formal.

Wayne se impuso a Cartwheel tras un buen encuentro, donde el hijo putativo de Christian Cage fue favorito del público al competir bajo los focos de DEFY, promotora afincada en Seattle, ciudad natal del joven gladiador (y principal foco del grunge, de ahí el título del evento, referencia al LP homónimo de Nirvana). Jocosamente, algunos estiman que AEW se cobró venganza aquí por su derrota en la última «Wednesday Night War».

Seguidamente, todo lo que dio de sí DDT x DEFY In Utero, función conjunta celebrada desde el Washington Hall de Seattle (Washington, EEUU).

