Nick Wayne: «Soy un hombre de 19 años»

A los 16 años, Nick Wayne recibió una oferta de contrato con AEW, que entraría en vigor al cumplir los 18 y terminar la preparatoria. A los 19 años, es un luchador con todas las de la ley. Lleva un mes siendo Campeón Mundial de Televisión ROH y además de tener éxito en Ring of Honor y All Elite Wrestling, está participando en el prestigioso torneo Best Of The Super Junior 32 de New Japan Pro Wrestling.

► Un joven diferente

Ya todo el mundo lo tiene presente y se ha acostumbrado a que a tan temprana edad esté haciendo lo que está haciendo en el mundo de la lucha libre profesional. De hecho, él mismo se considera ya un hombre. Recientemente, «The Prodigy» fue entrevistado en Close Up with Renee Paquette y habló sobre crecer rodeado de luchadores, comenzando por su padre, Buddy Wayne:

«Sí, estoy muy agradecido por ello. Honestamente, siento que fue como un tema de madurez. Sí, me ayudó mucho a crecer, siempre estando rodeado de adultos. Claro, también estaba con chicos, obviamente fui a una escuela pública, así que seguía estando con otros jóvenes. Pero mi vida diaria giraba en torno a los luchadores y la lucha libre, ¿sabes? Así que siento que maduré mucho más rápido que muchos chicos de mi edad. Volviendo a lo que decías, definitivamente siento que soy como un hombre, ¿sabes? A veces me recuerda eso cuando la gente menciona mi edad, como, ‘ah, sí, tengo 19’.»