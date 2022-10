Nick Maximov critica a Khamzat Chimaev

Nick Maximov quiere un pedazo de dos de los nombres más comentados en el UFC. Maximov, compañero de entrenamiento de Nate Diaz, fue testigo de todo el fiasco durante la semana de peleas de UFC 279 en la que Díaz pasó de pelear contra Khamzat Chimaev a Tony Ferguson.

La confusión ocurrió porque Chimaev llegó con 7.5 libras por encima del límite de peso welter y Maximov cree que la actitud de «Borz» fue imperdonable. Si Chimaev vuelve a subir a las 185 libras, Maximov le da la bienvenida a una pelea con él.

«Nate es un ‘G’ para siempre, y creo que la forma en que Khamzat se acercó a esa m*erda mostró sus verdaderos colores. Esa es una mierda hecha por perras. Quiero decir, no me importa lo que hagas al final de tu carrera o lo que sea hermano, no puedes estar haciendo una mierda así».

“Me encantaría pelear contra ese tipo. Incluso viendo cómo peleó con Kevin Holland, Kevin hizo un trabajo bastante bueno con un aviso de un día, y Kevin no es un peleador. Así que creo que el ’85 sería un peso realmente difícil para él. No lo veo superando a muchos de los cinco primeros, los 10 mejores, pero ya veremos”.

Otro nombre del que se habla es el del destacado luchador Bo Nickal, quien después de solo tres peleas profesionales ya ha conquistado el mundo de las MMA. Nickal ha llamado a Chimaev, él mismo, pero Maximov cree que se está adelantando demasiado a las cosas.

“Me encantaría pelear contra Bo Nickal. ¿Cómo puedes decir que vas a competir con un top 10, top 15, y sin ofender a Jamie Pickett, pero pelear contra Jamie Pickett? Jodidamente loco, ¿verdad? Simplemente no tiene sentido. Estos tipos solo dicen cualquier cosa por un titular”.