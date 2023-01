Nick Khan y Vince McMahon habrían acordado vender WWE hace años

La personalidad de la lucha libre y vendedor de distintos productos como viagra y seguros, Conrad Thompson, quien es el dueño de Starrcast y es yerno de Ric Flair, ha sorprendido a propios y extraños al asegurar que casi todo lo que está ocurriendo en WWE, es un plan que tenían Vince McMahon y Nick Khan desde hace muchos años.

Y es que, en la más reciente edición del podcast What Happened When, el hoy comentarista de AEW, Tony Schiavone, tuvo como invitado a Thompson, y este dio detalles de este supuesto plan. Estas fueron sus muy interesantes palabras:

► Vince McMahon tendría todo listo para vender WWE desde hace años

“Llevo un tiempo diciendo en este programa que WWE iba a vender. ¿Sabes por qué dije eso? Porque lo sabía. ¿Sabes cómo lo supe? ¿Recuerdas cuando Nick Khan se unió por primera vez a la WWE? Bueno, firmó contrato con WWE, pero, por supuesto que él ya era un agente y representante de talentos y de actores y todo eso.

“¿Has oído hablar de Creative Artists Agency, de United Talent Agency y de William Morris Endeavor? Todas eass son grandes agencias y representan a gente de Hollywood. Nick Khan trabajaba para ellos. Nick Khan era un tipo que se ganaba la vida ayudando a negociar contratos y a hacer toda clase de tratos comerciales y cosas así en Hollywood.

“Resultó que tenía algunos amigos míos que necesitaban ser representados y bueno, un amigo mío estaba representado por la misma compañía que Nick Khan que dirigía y cuando supo que Nick iba a trabajar en WWE, lo primero que dijo fue: ‘¿Qué diablos? Esto no tiene ningún sentido’.

“Así que mi amigo llamó a un contacto dentro de la agencia que lo representaba, y esa persona le dijo: ‘Sí. Tiene un acuerdo con Vince McMahon en el que dice que cuando le ayude a facilitar la venta de WWE, obtendrá un cheque grandísimo’.

“Me dio la cifra que iba a ganar Nick si ayudaba a vender WWE y no diré el número, porque no me gusta hablar del dinero de los demás, pero la cifra de dinero es más grande de lo que le paga WarnerMedia a AEW por sus derechos de transmisión televisiva al año. Es mucho. Es mucho, mucho, mucho dinero.

“Ahora todo hace sentido. Incluso, comenté esto con ‘Mean’ Gene Okerlund antes de que falleciera y me dijo que él también había escuchado lo mismo. Y lo comento porque sé que muchos fans de la lucha libre están pensando: ‘Bueno, esto de vender WWE es algo nuevo’, pero, no… Viene de hace años”.

Hay que recordar que en 2019, se reportó que McMahon estaba abierto a vender WWE si había “una muy buena oferta” sobre la mesa. Y en enero de 2022, Freddie Prinze Jr. aseguró que McMahon le ofreció a FOX comprar WWE en 2019, cuando negociaban cuánto dinero iba a darle FOX a WWE por obtener los derechos de transmisión televisiva de SmackDown. Sin embargo, los rumores de venta de WWE vienen desde 2017.