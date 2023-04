Nick Khan: “WWE está abierta a más patrocinadores”

En 2023, WWE ha tenido a patrocionadores involucrados directamente en las luchas, como fue el caso de la Mountain Dew Pitch Black que vio enfrentarse a Bray Wyatt con LA Knight en Royal Rumble 2023, o antes de ellas, como Cinnamon Toast Crunch con Rey Mysterio en contra de Dominik Mysterio en WrestleMania 39. Por cierto, la persona que iba disfrazada de cereal era Sol Ruca, la luchadora de NXT. Y están abiertos a añadir más en otros sentidos, como en la misma lona del ring o en la falda del mismo.

“Estamos abiertos para los negocios. La lona del ring, la falda del ring, las esquinas, todo lo que se pueda vender, queremos explorar venderlo. Obviamente, debe ser el producto correcto, no puede distraer demasiado, pero si es la relación correcta y la compañía correcta, estamos listos para comenzar”.

El CEO de WWE estuvo hablando de ello recientemente en LightShed Live cuando se puso sobre la mesa el tema de que la UFC tiene varios patrocinios en su octágono, tanto en la lona como en los protectores de la jaula. Ciertamente, podría ser muy lucrativo para la compañía luchística y algo que Endeavor, como su propietaria, implemente. Veremos qué novedades tenemos próximamente. La verdad es que sería realmente curioso ver los programas y Eventos Premium con marcas por todo el encordado.

