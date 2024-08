Nick Khan: «The Bloodline es un regalo»

Roman Reigns, Jey Uso, Paul Heyman, Jimmy Uso, Solo Sikoa, The Rock, Tama Tonga, Tonga Loa y Jacob Fatu mantienen la historia de The Bloodline en la primera plana de la WWE desde que «The Tribal Chief» regresara a la programación en verano de 2020 durante la Era Covid. La trama ha sido elogiada por todos en estos cuatro años hasta el punto de ser considerada como una de las mejores que la compañía ha contado nunca. Por ella le preguntaron recientemente a Nick Khan, presidente de la misma, en Fanatics Fest NYC.

Embed from Getty Images

► Nick Khan de The Bloodline

«Cuando era niño, no había nada como los Wild Samoans cuando los veías en la televisión. Los veías comer pescado crudo, y esto era antes de que el sushi fuera algo común, ya sabes. Estabas como, oh dios mío, estos tipos están en otro nivel. Así que todo mi respeto para Joe Anoa’i, su familia y los Usos. En cuanto a la historia de The Bloodline, es un regalo que sigue dando a los fanáticos. Has visto lo que Triple H y el equipo creativo, Roman, todos han hecho juntos, una cosa lleva a la otra, y sigue viviendo a un nivel más alto, así que estamos realmente orgullosos de ello.»

Hoy, Reigns está rivalizando con Sikoa, Tonga, Loa y Fatu, quienes tomaron el control de la facción durante su ausencia, en SmackDown, mientras Jey está a otras cosas en Raw y tanto Jimmy como «The Final Boss» están fuera de la televisión.

Embed from Getty Images

¿Qué opinas del presente de la historia de The Bloodline?