Nick Khan resalta el valor que Logan Paul le aporta a WWE

Logan Paul ha tenido un puñado de combates en la WWE, y siendo una celebridad ha sorprendido a muchos por su dedicación y las habilidades que ha mostrado en el ring, además de su capacidad para generar reaccions en el público, lo cual le ha valido para recibir elogios de leyendas como The Undertaker o John Cena.

► Logan Paul ha impresionado en el ring

El Presidente de la WWE, Nick Khan, ha destacado las diversas cualidades de Logan Paul que le llamaron la atención tras su entrada en la lucha libre profesional. Khan apareció recientemente en el podcast «Impaulsive» de Paul, donde explicó qué le llamó la atención de la celebridad, hoy convertido en luchador.

«Miren, cuando el ejecutivo que me propuso a Logan Paul, Triple H, y el fundador de la compañía, dijeron: ‘Deberíamos darle una oportunidad. Quiere luchar’. Lo primero que siempre buscamos —y esto aplica a Logan, quien ahora trabaja a tiempo completo con nosotros, rindiendo a un nivel altísimo; aplica a Bad Bunny; aplica a quienes se han unido a nosotros, como Tyson Fury— es que sean fanáticos. Si solo lo hacen porque —como dirían los jóvenes, no sé, podría ser un término de datos— buscan influencia o algo así, no los queremos».

«Si te encanta, estamos abiertos a la conversación. Y una vez que te sientas con Logan, sabes que tiene potencial de estrella. Has visto todo lo que ha hecho. Así que, desde nuestro punto de vista, es un joven maduro, sin duda atlético. Si viene al Performance Center y hace lo que creemos que puede hacer, tiene todo el potencial del mundo. Y hasta ahora, todos han acertado.»

Nick Khan añadió que, al igual que Logan Paul, también ha quedado impresionado por actuaciones como las de músicos como Bad Bunny o Jelly Roll, quienes estuvieron dispuestos a aceptar la naturaleza física de la lucha libre y no se dejaron intimidar por el impacto que representa para sus cuerpos.