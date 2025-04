Nick Khan, presidente de WWE, revela reacciones internas al documental de Vince McMahon

«Mr. McMahon» en Latinoamérica llamado «Vince McMahon: el titán de la WWE» es un documental de Netflix, de corte biográfico donde cuentan la vida y obra del ex mandamás de WWE.

El hombre que en 1982 le compró la compañía a su padre, el notorio promotor, Vincent James McMahon, la WWF.

La cual consiguió luchadores, recinto y tratos televisivos gracias a su abuelo, «Jess» McMahon.

Dos generaciones trabajaron para posicionar la compañía y McMahon sólo llegó a comprarla y no quebrarla en el proceso.

Si quieres ver la cronología que hice al respecto de cómo nació WWE, abajo te la dejo.

Recordemos que McMahon fue despedido de la empresa por una serie de acusaciones graves de las cuales el documental hace eco en sus 6 episodios, con testimonios de personas que trabajaron con él, desde John cena, Shawn Michaels, Bret Hart, The Rock, The Undertaker, Stone Cold Steve Austin y Triple H.

Dejando de la escabrosa vida de aquel que por años fue la última palabra en las decisiones en la empresa de lucha profesional más notoria, es válido preguntarse, ¿Qué opinan aquellos que sí trabajan en la compañía?

Pues bien.

El actual presidente de World Wrestling Entertainment, Nick Khan, estuvo de chismoso y soltó la sopa: así reaccionaron internamente en la compañía a lo documentado en la docuserie de Netflix.

Si quieres saber el chisme de por qué fue despedido McMahon, abajo te dejo mi documental apropósito del tema.

►Así reaccionaron tras bastidores ante la ventana audiovisual a la vida privada del ex jefe.

Lo anterior cuando Khan apareció en uno de los episodios del pódcast de Bill Simmons—uno de los productores del documental—, «The Bill Simmons Podcast», titulado: «Curry Survives, Trae Melts Down, and Ant’s Crazy Shooting With Kirk Goldsberry. Plus, WWE President Nick Khan Stops By».

Simmons hiló así la conversación.

Y cito.

«Bueno, quiero hablar un segundo sobre WrestleMania, pero desde la última vez que viniste, en realidad terminamos el documental de Mr. McMahon para Netflix. Fue una odisea de varios años, todavía no lo puedo creer. Fueron seis episodios, seis horas, una gran historia de WWE. Vince tuvo una participación destacada; ustedes también. Vince ya se había ido en ese momento, pero… Toda la situación fue bastante extraña, y creo que lograr sacarlo adelante fue una de las hazañas más locas en las que he estado involucrado. Todavía no puedo creer que realmente se emitió. Se sintió muerto unas siete veces».

A lo que Khan respondió.

«Mucho, por cierto, es un testimonio a ti, es un testimonio a Netflix, sabes, por lograrlo. Obviamente, al final, como acabas de mencionar, fue bastante accidentado para todos, pero se logró, y parece que tuvo números de audiencia bastante altos en Netflix«.

Simmons llevó la conversación a donde quería.

«Entonces, ¿Cómo fue la reacción interna? Estás a cargo de WWE y estás haciendo este documental gigante que es, ya sabes, con luces y sombras sobre una persona bastante controvertida, que está involucrada en un gran proceso legal. ¿Recibiste comentarios del tipo ‘por qué estás haciendo esto’ o ‘por qué no lo han cancelado’?».

Khan saldría del paso respondiendo.

«Mira, los episodios del uno al cinco estuvieron bien. Y luego, sabes, el episodio seis obviamente tenía muchas acusaciones escabrosas. Así que lo más importante para la compañía era: ‘Hey, esto no es algo que nosotros vayamos a censurar’. Ese no era el trato. Y el acuerdo que se firmó con Netflix fue antes de que yo me uniera a WWE a tiempo completo. Así que fue más bien ayudar a todos los que lo estaban viendo a mantener la calma y decir ‘vamos a superar esto y llegar al otro lado’, lo cual, con suerte, ya hicimos».

Simmons interrumpió para preguntar.

«¿Qué tipo de comentarios recibiste de la gente al respecto?».

Diría entonces Khan.

«Hubo de todo, desde: ‘estuvo fenomenalmente hecho, como lo que hiciste con el documental de Andre el Gigante para HBO Sports’, hasta: ‘oh por Dios, esto no es cierto, no es factual’, cosas así. Hubo personas que lo amaron como un perfil contado objetivamente de una persona, y personas cercanas al sujeto que no lo soportaron, lo cual entiendo, y creo que tú también lo entiendes».

Se tiraría flores Simmons diciendo.

«Sí, ciertamente fue un torbellino de emociones. Estoy muy orgulloso de cómo se hizo. Creo que fue lo más difícil en lo que he estado involucrado, especialmente porque la historia seguía cambiando«.

Khan cerró con lo siguiente.

«Mis felicitaciones para ti. Hubo muchos baches en el camino, muchas cosas difíciles. Y tú te mantuviste firme, lo lograste, al igual que Netflix. Y bueno, aquí estamos. Estos proyectos son documentos. Siento lo mismo con el documental de los Celtics que estamos haciendo ahora. Esperas que dentro de 20 años la gente lo vea y sea como una fotografía de lo que pasó».

Si quieres escuchar a Khan decir lo anteriormente citado, abajo te dejo el videopodcast.

Minuto 57 con 48 segundos.