Nick Khan pidió a New Jack para WWE 2K25

2K Games y WWE sorprendieron al anunciar que el considerado por muchos como el luchador más violento de la historia, New Jack, va a ser parte del videojuego WWE 2K25. Pero, lo que sorprendió mucho más fue el hecho de quién propuso el nombre del fallecido New Jack como parte de WWE 2K25.

En una reciente entrevista con Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, el productor ejecutivo de WWE 2K, Bryan Williams, admitió que nunca pensó que WWE 2K iba a tener a New Jack entre sus personajes. Y mucho menos que quien lo propusiera fuera el presidente de WWE, Nick Khan. Estas fueron sus interesantes palabras:

► New Jack llegará a WWE 2K25 gracias a Nick Khan, presidente de WWE

«Lo de New Jack nos tomó por sorpresa a todos en el equipo de Visual Concepts y en el área de marketing. Jamás imaginé que New Jack llegaría a nuestra franquicia. Lo curioso es que fue Nick Khan quien sugirió agregarlo como contenido descargable. Cuando mi contacto en marketing me lo mencionó, mi reacción fue: ‘¿En serio?’, y me respondieron: ‘Oh sí, es un gran fanático’.

«Según tengo entendido, él mismo, Nick, está gestionando los trámites para hacerlo realidad. La decisión fue completamente inesperada para el equipo detrás del juego. Fue una sorpresa enorme. Si hablamos de algo inesperado, esto no vino del jardín izquierdo, sino de un juego completamente distinto. Estoy realmente emocionado por tener a New Jack como parte del juego este año y tenemos planes muy interesantes para él».