Nick Khan: «Las Vegas consiguió WrestleMania 41 en tiempo récord»

La cuadragésima edición del evento premium más notorio del año de la WWE, WrestleMania 41, está fijado en el calendario para los días 19 y 20 de abril y su lugar será el Allegiant Stadium ubicado en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Desde que se anunció se ha estado promoviendo también como WrestleMania Vegas.

The Show of Shows ➡️ Las Vegas 🤩#WrestleMania comes to @AllegiantStadm in @Vegas April 19 & 20! pic.twitter.com/JVSn5JDaUl

— WWE (@WWE) January 9, 2025