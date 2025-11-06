Nick Khan justifica incremento de precios de los boletos

Los fanáticos de la WWE han sentido el impacto del aumento en los precios de las entradas en este año, y han criticado a la compañía por aquello, en una estrategia que en algunos casos ha resultado (con llenos absolutos en las arenas), aunque últimamente ha acusado de tener niveles bajos en ventas. Solo para ponerlo en perspectiva, un boleto para ver la última lucha de John Cena puede costar más de 11 mil dólares.

► Nick Khan justifica precios basado en la oferta y la demanda

Durante la presentación de resultados financieros del tercer trimestre de 2025 de TKO, Nick Khan abordó las crecientes críticas sobre el costo de asistir a eventos de la WWE como RAW, SmackDown y eventos premium en vivo. Al preguntársele si el aumento en los ingresos se debía al precio o a la cantidad de público, Khan afirmó que se debía a ambos factores, pero principalmente a la oferta y la demanda, y además anticipó el éxito inicial de la próxima gira de la WWE por Europa, insinuando que la demanda en Estados Unidos seguirá aumentando como resultado.

“Se debe a ambos. La capacidad sigue siendo muy alta. Hemos aumentado los precios en consonancia con el mercado. Esto aplica para los eventos premium en vivo, Raw, SmackDown, Saturday Night’s Main Event y todos los demás programas de pago de la WWE. Seguimos siendo optimistas al respecto”.

«Hace un par de años, cuando se creó TKO, una de las primeras cosas que hicimos fue reducir los eventos en vivo no televisados, lo que generó mayor escasez en el mercado para nuestros eventos televisados, y nuestra continua expansión internacional no hizo más que acentuarlo.»

«En enero, nos verán de gira por Europa con Raw y SmackDown, culminando con Royal Rumble en Arabia Saudita. Las entradas para ese evento ya se están vendiendo como pan caliente, lo que genera mayor escasez en Estados Unidos, algo positivo para nuestros indicadores generales.»

Con menos eventos en vivo y una demanda en aumento, la WWE parece apostar por la escasez como su estrategia para lograr una taquilla récord, y parece que les está funcionando. Según informes anteriores, el precio promedio de las entradas para los programas de televisión de la WWE en Norteamérica aumentó un 60 % entre 2024 y 2025. A pesar del fuerte incremento, la asistencia se mantiene sólida, ya que según datos de WrestleTix, la WWE está distribuyendo un promedio de 11.500 entradas por episodio de RAW y SmackDown este año.