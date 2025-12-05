Nick Khan habla sobre la gira de retiro de John Cena

La gira de despedida de John Cena está en su recta final, y en el Monday Night Raw de la semana pasada, se convirtió en Campeon Intercontinental al derrotar a Dominik Mysterio, convirtiéndose así en el más reciente «Campeón Grand Slam» de la WWE. Su última lucha será el próximo 13 de diciembre en Saturday Night’s Main Event, contra un rival que saldrá del torneo «The Last Time is Now» que se está llevando a cabo durante la programación semanal de WWE, y que se definirá entre Gunther y LA Knight.

► Nick Khan vio fluida la gira de retiro de John Cena

En el podcast Impaulsive con Logan Paul, Nick Khan ofreció una nueva perspectiva sobre la planificación tras bastidores de la gira de despedida de Cena, que incluyó 36 apariciones, mencionando que la colaboración de Cena con el director de contenido de la WWE, Paul «Triple H» Levesque, ha sido completamente fluida y libre de conflictos. El Presidente de la WWE también elogió al 17 veces Campeón Mundial por su altruismo en el ring, señalando que siempre prioriza el negocio, incluso si eso implica asumir derrotas.

«No ha habido ninguna disputa con John Cena desde que anunció su gira de retiro»

«Nunca hay un ‘No me gusta este resultado porque no me hace quedar bien’. Hay muchos ‘Oye, hagamos esto en la historia’.«

«Cena (también) me dijo: ‘Oye, dame una lista de las ciudades donde crees que voy a aparecer’«

Nick Khan también compartió una anécdota sobre la aparición de Cena en el estreno de WWE RAW en Netflix en el Intuit Dome, mostrando cómo la Superestrella personaliza todo, hasta los esquemas de color de sus atuendos.

«Me dijo: ‘Bueno, nada de los colores de los Lakers. Vamos con los de los Dodgers’.«

La conversación también abordó el papel de Cena en la promoción de la próxima generación, y ambos conversaron antes de que este se enfrentara a Logan Paul en Clash of Paris, Khan le preguntó qué pensaba sobre el progreso de la estrella de las redes sociales, y el 17 veces Campeón Mundial habló bien de él.

“Le dije: ‘Dime qué opinas de Logan’. Y él respondió: ‘Te lo diré después del combate’. Me llamó una o dos horas después del combate y me dijo que lo tenía todo”.