En las últimas horas, ha habido algo de polémica en redes sociales, por unas interesantes, pero muy debatibles declaraciones del Presidente de WWE y miembro de la Junta Directiva de TKO Group Holdings, Nick Khan, quien concedió una entrevista a The Varsity.

► Nick Khan crea polémica al decir que sus trabajadores deben estar disponibles 24/7

«No entiendo por qué alguien haría eso. Básicamente, si alguien te manda un correo, por lo general es porque necesita una respuesta o necesita algo, así que quieres a esa persona disponible.

«Por cierto, eso hace parte de nuestro proceso de contratación, y Chris Legentil —que no solo es nuestro jefe de comunicaciones, sino también el jefe de talento— nunca pone respuestas automáticas de fuera de la oficina… Si llamas a Chris Legentil a las 3 de la mañana, contesta en el primer timbre y te dice: ‘¿Hola, qué pasa?’

«Además de las respuestas automáticas de fuera de la oficina, que me enloquecen, está el típico ‘Estoy cansado’. Eso también me enloquece. Todos están cansados. Y el ‘Estoy tan ocupado’, leí un artículo hace años que decía que decir ‘estoy ocupado’ en realidad es una forma de decir ‘soy importante’, así que asumamos que todos están ocupados… Aquí no usamos respuestas automáticas, ni el ‘estoy ocupado’ ni el ‘estoy cansado’».