Nick Khan en Bloodsport: «Una experiencia positiva»

WWE no solo tiene relación con TNA. Sin ir más lejos, en los últimos días hemos estado viendo cómo está conectando con promociones y escuelas a razón del programa WWE ID. De la misma manera, han entablado un nexo con Game Changer Wrestling (GCW) a través del evento Bloodsport. Por ejemplo, para la edición XII que se realizará el 24 de noviembre han sido anunciados los talentos de NXT Charlie Dempsey y Karmen Petrovic. En la anterior, estuvieron The Creed Brothers o Shayna Baszler.

Pero en esta ocasión atendemos a Bloodsport X, celebrado el 4 de abril, durante el fin de semana de WrestleMania XL, pues estuvo presente el presidente de WWE, Nick Khan, de quien Brett Lauderdale, el promotor de GCW, estuvo hablando recientemente en Busted Open:

«Es mi buen amigo. Mi buen amigo Nick. Nick Khan es genial. Fue invitado por Josh Barnett y vino a ver Bloodsport, como muchos otros. No fue la única persona de alto perfil en el evento. Pude hablar con él un par de minutos, fue muy amable y elogioso, y trajo a su hijo con él. Se quedaron a ver el evento y parecían realmente interesados, lo cual, dado que era el fin de semana de WrestleMania, fue impresionante que pudiera sacar un par de horas para venir a nuestro show. No soy un tipo corporativo, no tengo negocios con Nick Khan, pero mi experiencia fue positiva y sí, claro que fue genial tenerlo allí. Y sí, claro que mucha gente estaba volteando a mirar, queriendo ver qué estaba pasando. Pero él solo vino a disfrutar del espectáculo.»

El cartel del próximo show luce de momento así:

