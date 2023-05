Tanto Bad Bunny como Logan Paul son dos de las celebridades que más han impactado como luchadores en la WWE en toda la historia. Quizá quien escribe estas líneas se está olvidando de alguien, que se lo recuerden nuestros lectores de ser así, pero el rapero y el youtuber han impresionado a propios y extraños con sus actuaciones en el encordado. De ambos estuvo hablando recientemente Nick Khan en Conferencia Inaugural de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de MoffettNathanson. Pero no sobre sus éxitos sino sobre su firma con la compañía.

> La firma de Bad Bunny

“Comenzó durante la pandemia. Había una portada de la revista dominical del New York Times con Bad Bunny. No conocía muy bien la música de Bad Bunny en ese momento. Fue antes de la vacuna del COVID, en octubre de 2020. Leyó el artículo y un joven que trabaja con nosotros dijo: ‘No sé si lo sabes, pero Bad Bunny es un gran fanático de la lucha libre’. Me mostró su cuenta de Instagram. Triple H, cuando era un luchador en activo, hacia eso del agua durante su entrada. Bad Bunny lo hizo en un combate de los Miami Heat. Es un gran admirador. Nos sentamos allí sobre Bad Bunny y este tipo, que aún no era el artista número uno, pero ciertamente parecía en camino a eso, no estaba de gira. Estaba sentado en casa como todos los demás. Nos acercamos a él como: ‘¿Qué piensas de esto?’. ‘Sí, me encantaría hacerlo’. Cuando lo trajimos, nuestra audiencia en español aumentó en un 30 o 40 por ciento. Obviamente, el factor de relevanciafue fundamental. Quería hacer más y más”.

> La firma de Logan Paul

“También replicamos eso en una categoría demográfica diferente con Logan Paul, a quien nuestra gente de relaciones de entretenimiento nos estaba proponiendo internamente. ‘Logan Paul será la próxima gran cosa’. Entró y lo tomó en serio, al igual que Bad Bunny. Nuestra audiencia joven se disparó. Nuestro pan y mantequilla son nuestras Superestrellas de tiempo completo, pero poder traer a Bad Bunny y Logan Paul y Pat McAfee en diferentes puntos, solo aumenta la audiencia, lo cual es bueno para nosotros”.

