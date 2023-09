En mayo de 2022, Stephanie McMahon anunció su salida de la WWE para pasar más tiempo con su familia. Menos de un mes después, regresó como presidenta interina y directora ejecutiva debido al retiro de Vince McMahon; cuando este se hizo oficial, ella fue nombrada presidenta permanente. Sin embargo, cuando The Chairman volvió en enero de 2023, The Million Dollar Princess dimitió. Y Nick Khan desearía que no lo hubiera hecho, como asegura en su reciente aparición en el pódcast de Bill Simmons.

► La salida de Stephanie McMahon

«Ella decidió alejarse. Inicialmente, estaba de licencia por ausencia, y algunos de los asuntos con Vince comenzaron a suceder, por lo que él se retiró por un momento. Se le pidió por Vince, por mí y por la junta directiva que regresara, y ella lo hizo, lo cual agradecemos enormemente. Sin embargo, cuando Vince regresó, ella decidió que estaba lista para retirarse. Respeto su decisión, aunque desearía que no lo hubiera hecho, y ella sabe que eso es lo que siento personalmente. Es una ejecutiva y una persona excepcionales. Esa fue su decisión, y su relación con Vince es asunto de ellos, por lo que respeto plenamente su elección».

Khan comenta también acerca del posible retorno de Stephanie:

«No sé qué depara el futuro, pero con Vince como presidente de la empresa, Paul (el esposo de Stephanie, Paul Levesque, también conocido como Triple H) como jefe de creatividad y yo en el papel en el que estoy, si Stephanie quisiera hacer algo con la WWE, la WWE la recibiría con los brazos abiertos, y el Universo de la WWE también la apoyaría. Creo que está disfrutando de un tiempo libre. Después de trabajar arduamente, como lo hizo, tomarse algunos meses libres. Todavía tiene hijos en edad escolar, ella y Paul, por lo que creo que está disfrutando de su tiempo libre».