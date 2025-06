Nick Khan: de ganar Wheel of Fortune a ser abogado

El actual presidente de WWE, Nick Khan, financió su carrera en la abogacía después de salir ganador del programa Wheel of Fortune, un famoso concurso televisivo en Estados Unidos centrado en resolver acertijos de palabras.

WWE President Nick Khan recalls his children making fun of him after seeing his clip of him on Wheel of Fortune many years ago 😂😂pic.twitter.com/RulUVrAaqN

