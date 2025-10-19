Nick Khan confía en que fanáticos viajarán a Arabia Saudita

Durante el mes pasado, WWE llevó a cabo una conferencia de prensa en La Vegas, encabezada por Triple H y acompañado de varios luchadores, para anunciar que WrestleMania 43 se llevará a cabo en Arabia Saudita, siendo el primer evento de este tipo que se celebrará fuera de Norteamérica.

► Nick Khan justifica WrestleMania 43 en Arabia Saudita

Desde que la WWE anunció que su WrestleMania anual se celebrará en Riad, Arabia Saudita, las reacciones han sido diversas. Alguien que ve optimismo en esta oportunidad es Nick Khan, quien explicó en una entrevista reciente con «Joy Forum» cómo se tomó esta decisión, confiando en que los fanáticos acudirán al evento.

«Para nosotros, era el siguiente paso natural. Creo que en la WWE nos dimos cuenta hace unos años de que no se puede simplemente distribuir productos estadounidenses a nivel mundial y aspirar a ser un producto global. De hecho, es necesario tener presencia local. Así que, si nos fijamos en lo que hemos hecho con nuestros eventos premium en vivo, antes conocidos como PPV, en los últimos años, aproximadamente la mitad se celebran ahora fuera de Estados Unidos. Estamos en el octavo año de una colaboración a largo plazo con Turki Al-Sheikh y el Reino de Arabia Saudita… Creemos que la gente vendrá al Reino a ver nuestro espectáculo, y vamos a ofrecer un espectáculo«.

Aunque falta más de un año para que WrestleMania 43, seguramente algunos tomarán con cautela la visión de Khan de ver a fanáticos de todo el mundo reservando boletos para visitar Riad, y quizás Royal Rumble 2026 será un buen indicativo de lo que podríamos esperar ver en el 2027, teniendo en cuenta que se llevará a cabo en el mismo sitio el próximo sábado 31 de enero.