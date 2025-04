Nick Khan: «Bad Bunny dejó un nuevo standar para celebridades en el ring»

Bad Bunny, uno de los artistas con más reproducciones en el mundo, no solo ha conquistado los escenarios musicales, sino que también ha dejado una marca en la lucha libre profesional. Su incursión en WWE comenzó en WrestleMania 37, donde sorprendió al mundo al hacer equipo con Damian Priest para enfrentar y vencer a John Morrison y The Miz-

Pero el puertorriqueño no se detuvo ahí. En WWE Backlash 2023, celebrado en su tierra natal, Puerto Rico, Bad Bunny elevó aún más su nivel al protagonizar lucha callejera contra Damian Priest, llevándose la victoria en un combate que fue ovacionado por fanáticos y expertos.

Sobre su desempeño, Nick Khan, presidente de WWE, destacó en una reciente entrevista para The Ankler’s Business of Entertainment que el cantante dejó la vara alta para los famosos que quieran subirse al ring:

Nick Khan también compartió una anécdota personal al encontrarse con Bad Bunny en un evento deportivo no relacionado, donde el artista le confesó:

“Hermano, he visto mi lucha 50 veces. Todavía no puedo creer que me hayan dejado hacerlo”.

A lo que Khan respondió: “Podemos creer que lo hiciste al nivel que lo hiciste. Ese partido fue increíble”.