Nick Khan a Penta: «Por favor, no lo hagas»

El presidente de la WWE, Nick Khan, revela la ocasión en que le pidió a Penta que no hiciera algo que a la estrella de México le gustaría. Algo que si bien no hacen las Superestrellas sí que tiene relación con la empresa de lucha libre ya que Professional Bull Riders es parte de TKO Group Holdings.

Efectivamente, en una entrevista una vez el «Cero Miedo» contó que tenía el deseo de montar un toro como hacen en la liga profesional mencionada. Luego, Khan escuchó sus palabras y se puso en contacto con él, según el directivo mismo da a conocer en What’s Your Story? with Steph McMahon:

“Por cierto, Penta — estaba viendo unos videos en TikTok — se los mandé a (Steve) Braband, creo — nuestro jefe de contenido digital, que hace un trabajo fenomenal aquí… La entrevistadora le preguntaba a nuestros luchadores: ‘Si pudieras estar en otro deporte que no fuera la lucha libre, ¿cuál sería?’ Y Penta dice: ‘¿Conoces el P.B.R.?’ Y agrega: ‘Eso es lo que me gustaría hacer. Me gustaría montar toros.’

Una joven llamada Karla Montiel, que ustedes conocen y que es ejecutiva en WWE, me conecta con Penta. Y le dije: ‘Por favor, nada de montar toros. Nos encanta en cuanto a expandir la marca de PBR, pero te necesitamos a salvo…’”.