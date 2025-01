Nick Khan a Natalya: «Estoy orgulloso de ti»

Natalya ha cumplido 18 años como Superestrella de WWE, todo un hito para la ex campeona mundial, quien es una coleccionista de récords.

► Un jefe orgulloso

Casi no tiene sentido seguir felcitándola, mejor esperar a que se retire, aunque entonces seguirá logrando cosas desde otros departamentos, como el de entrenadora, pues no deja de sumar logros. Dicho esto, mientras hablaba recientemente con Denise Salcedo, «The Queen of Harts» reveló el mensaje que le envió Nick Khan, el presidente de WWE:

«Estoy tan agradecida de haber vivido tantas eras diferentes en WWE. Debuté en 2008. Fui contratada en 2007. He trabajado y visto a tantas mujeres venir y marcharse, y he trabajado con más de 65 mujeres diferentes. Amo lo que hago, y cuando amas lo que haces, realmente nunca sientes que estás trabajando. El tiempo ha volado. «En mi 18° aniversario desde que firmé mi contrato, Nick Khan, quien, por supuesto, está a cargo en WWE, me envió el mensaje de texto más amable. Me dijo algo como: ‘Estoy muy orgulloso de ti. Gracias por todo lo que haces.’

«Me recordó esta nueva era de gratitud, de aprecio, de un jefe que probablemente tiene un millón de cosas en la cabeza diciendo: ‘Oye, gracias. Lo estás haciendo increíble. Te apreciamos. Sigue con el gran trabajo.’ Me recordó que estamos, verdaderamente, en la mejor era en WWE. Esta era de Netflix está trascendiendo. Es un gran momento para la industria, y estoy tan feliz de haberme mantenido aquí para todo esto, y sentirme apreciada es una de las mejores sensaciones del mundo. Así que me siento muy feliz, más que nada, y muy agradecida.»

¿Cómo valoras hasta ahora la carrera de Natalya en la WWE?

