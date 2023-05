El ex campeón mundial de GCW, Nick Gage, y el legendario luchador de parejas Ricky Morton han sido anunciados para el debut de WrestleCade de GCW. Será un evento épico que no querrás perderte Además, también han firmado para este evento los actuales campeones de parejas The East West Express (Nick Wayne and Jordan Oliver) con Gringo Loco.

Nick Gage es un luchador muy respetado en la industria, conocido por su estilo agresivo y su habilidad para mantener a la multitud en el borde de sus asientos. Por otro lado, Ricky Morton es una leyenda de la lucha libre, con una carrera que se extiende por décadas y que ha dejado una huella indeleble en el deporte.

Además, los actuales campeones de equipo de GCW, The East West Express, también estarán presentes en este evento. Nick Wayne y Jordan Oliver son una fuerza a tener en cuenta en el ring, y han demostrado ser una pareja formidable en su defensa del título.

El evento tendrá lugar el viernes 24 de noviembre en el Centro de Convenciones Benton en Winston-Salem, Carolina del Norte. El programa se transmitirá en vivo por FITE+ . Las entradas están actualmente a la venta.

WrestleCade es un evento de lucha libre organizado por GCW (Game Changer Wrestling), una de las promociones de lucha libre más populares y emocionantes de la actualidad. Este evento es uno de los más esperados del año, y reúne a algunos de los mejores luchadores del mundo en un solo lugar.

WrestleCade es conocido por su ambiente eléctrico y su emocionante acción en el ring. Los fanáticos pueden esperar ver algunas de las rivalidades más intensas de la lucha libre, así como algunas sorpresas emocionantes. Además, el evento también cuenta con una gran cantidad de talentos emergentes, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para descubrir nuevos luchadores y seguir su carrera en el futuro.

WrestleCade es un evento de lucha libre que no te puedes perder si eres un fanático de este deporte. Con algunos de los mejores luchadores del mundo, una atmósfera emocionante y mucha acción en el ring, este evento es una experiencia única que no olvidarás fácilmente.