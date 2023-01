Nick Díaz: “No soy tan ágil como antes”

Se espera que haga otra caminata por el octágono a finales de este año, el ex retador al título de peso welter de UFC, Nick Diaz , ha detallado una serie de lesiones en el cuello y la espalda que lo han obstaculizado en su carrera posterior.

Díaz, quien alguna vez fue interino e indiscutible retador al título de peso welter bajo la bandera de UFC, hizo su tan esperado regreso al octágono en septiembre de 2021 contra el ex campeón indiscutido Robbie Lawler en una revancha.

Regresando al límite de peso mediano, Díaz, el hermano mayor del ex retador al título de peso ligero de UFC, Nate Díaz, sufrió una derrota por nocaut técnico en el tercer asalto ante Lawler por cortesía de su retiro.

En el tiempo transcurrido desde entonces, Díaz, quien desde entonces se ha reincorporado con el entrenador en jefe de mucho tiempo, Cesar Gracie, tiene la mira puesta en regresar al UFC . Y agradeció la oportunidad de compartir el octágono con el ex capo indiscutible del peso mediano, Israel Adesanya este año.

Aún sin haber sido reservado oficialmente para regresar al UFC, Díaz reveló lesiones en el cuello y la espalda con las que todavía está lidiando durante un video de YouTube con un quiropráctico .

“Tengo algunos problemas en el cuello. Mi L5 y mi S1. Cosas de la espalda baja. No soy tan ágil como antes. Solo falta de entrenamiento, creo, solía saltar de nuevo al combate, cinco rounds de cinco minutos. Imparte clase y entrena todo el día. Todavía hago eso, pero tengo que mapearlo y poner millas en el camino. Necesito hacer un trabajo de fortalecimiento. Fuerza en las piernas y cosas en la parte inferior de la espalda, solo para juntar todas esas cosas”.

“La mayoría de estas lesiones que tengo, no son por pelear. Me caí de una bicicleta y me metí en algunas peleas callejeras. Y terminé todo jodido”.

Sin una victoria desde octubre de 2011, la victoria profesional más reciente de Díaz se produjo en forma de una victoria por decisión unánime sobre el ex campeón de dos pesos, BJ Penn.