Nick Aldis: «WWE no tiene techo, literalmente»

«Azúcar» Rocky Romero, luchador de AEW y nexó entre la casa Élite y compañías como CMLL o NJPW, explicaba recientemente por qué las demás deben colaborar ante el constante crecimiento de WWE. La empresa que va camino de realizar uno de sus eventos premium más importantes, Survivor Series: WarGames, así como de realizar su debut en la plataforma más grande de streaming, Netflix, siempre está buscando cómo evolucionar y hasta ahora no ha encontrado ninguna barrera.

► Una compañía sin límites

Ni siquiera el caso federal por agresión y tráfico sexual contra Vince McMahon. Y si una situación tan grave no ha detenido el impulso, ¿qué podría hacerlo? No entró a valorar dicha cuestión, pero Nick Aldis, Gerente General de SmackDown, cree que WWE no tiene techo.

«Lee Fitting ha hecho un trabajo increíble. Para un tipo de su calibre, en su mente son cambios pequeños y simples que ha hecho, pero para nosotros es como, ‘Vaya’. Algunas de las tomas que ha propuesto y desarrollado son absolutamente increíbles. Lo de Sami y Jey en el pasillo de la arena y luego bajando. Piensas, ‘¿Cómo no hicieron esto antes?’ A veces no puedes ver el bosque por los árboles. No hay un techo para la WWE. Literalmente, ninguno. Estas son conversaciones que han sucedido internamente. No tenemos que ser tan grandes como la NFL. ¿Por qué no? Ambos vamos a estar en Netflix. Hay que expandirse más globalmente. Cuando piensas en dónde empezó la empresa y todo lo que ha pasado, ‘No puede hacerse más grande.’ No según Nick Khan», comenta a Chris Van Vliet.

¿Qué opinas del presente de WWE?

