¿Nick Aldis volvería al ring? Mickie James responde

Nick Aldis ha encontrado su sitio en la WWE como Gerente General de SmackDown y productor pero hasta ahora nunca ha vuelto a luchar. «El Tesoro Nacional» tuvo su último combate el 7 de octubre de 2023 durante el evento ACW Bluegrass Con de la promotora Appalachian Championship Wrestling.

► ¿Nick Aldis volvería al ring?

Nos preguntamos sobre su posible regreso a los cuadriláteros (para una o más ocasiones) porque ese es uno de los temas que su esposa Mickie James trata en su reciente entrevista con Chris Van Vliet (el propio Aldis ha dicho muchas veces que la puerta no está cerrada, que las botas no están colgadas):

“¡Oh, Dios mío, sí! Oh, está lejos de estar acabado. Quiero decir, creo que si alguna vez le dieran —y yo rezaría por la oportunidad y la historia perfectas o lo que fuera—, pero creo que si alguna vez le dieran la oportunidad de ponerse las botas y salir a ese ring, sé que sería un sueño hecho realidad para él.”

► ¿Mickie James volvería al ring?

Dicho esto, ¿por qué no llevar la misma cuestión a la propia luchadora? En 2025 ha tenido dos luchas (una en WrestleCon Mark Hitchcock Memorial SuperShow y otra en ABC 15eme Festival International De Catch) y se desconoce si habrá más en el futuro. Veamos qué dice ella al respecto en la misma entrevista:

“¡Claro que sí! Podría hacer 10 luchas más. Pero también, con la carrera que he tenido y por la que he sido tan bendecida, y los momentos que he podido vivir y las personas con las que he trabajado, podría retirarme mañana y ser una mujer feliz. No creo que tenga nada más que demostrar en el mundo de la lucha libre, pero también la amo, y no hay nada como esto. He podido actuar en películas, hacer música y presentarme en escenarios junto a nombres enormes y cosas así, lo cual también es increíble. Pero no hay nada como actuar frente a una audiencia de lucha libre en vivo, especialmente cuando están tan involucrados en tu historia, en esa historia, porque es la emoción, eso es por lo que vivimos. Eso es el arte de este baile que hacemos.”

.@MickieJames, @VelVelHoller & @ActualALove — three trailblazers who changed the Knockouts Division forever joined the TNA Wrestling Hall of Fame at #TNABoundForGlory.#TNAiMPACT Watch Bound For Glory: Fade to Black on TNA+: https://t.co/Xo2Jj36FcR pic.twitter.com/dmXBB7bS17 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) October 24, 2025