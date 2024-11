«The National Treasure» Nick Aldis se desempeña como Gerente General de SmackDown en WWE. También ha realizado labores de producción. Hasta ahora nunca de luchador. La última vez que tuvo un combate fue antes de unirse a la compañía cuando participó en el evento ACW Bluegrass Con en 2023.

Embed from Getty Images

► Volver a luchar

Pero no cierra la puerta a hacerlo de nuevo ya que no está contento con cómo ha quedado hasta ahora su trayectoria en los cuadriláteros, como le expone a Chris Van Vliet en Insight. La verdad es que el veterano nunca ha luchado en WWE. Donde más brilló fue en TNA y NWA, dos empresas de renombre.

«Honestamente, no estoy satisfecho. Me gustaría volver a calzar las botas. No me importa si es de forma regular, pero me lo he ganado. Si fuera una vez más, que así sea. Siento que cumplo con los requisitos para estar en ese ring al menos una vez.»

Embed from Getty Images

► Los dos contratos

En la misma entrevista, Aldis recuerda a Van Vliet que la vez anterior que hablaron no tenía contrato y revela que actualmente tiene dos con WWE, donde ha estado causando sensación en especial como quien toma las decisiones en la marca azul, realizando un trabajo fantástico en cada aparición:

«No tenía ningún trabajo en ese entonces. Ahora tengo dos; productor y talento. Tengo dos contratos. Un contrato de empleado como productor y un contrato de talento para el rol de Gerente General.»

Seguro que los fanáticos de WWE estarían encantados de ver a Nick Aldis volviendo a los encordados. Pensando en ello, ¿quién sería un buen rival?

Embed from Getty Images