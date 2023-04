Durante Rebellion 2023, Nick Aldis hizo su retorno a IMPACT Wrestling para unirse nuevamente a la compañía. Primeramente, en redes sociales, el veterano luchador dijo: “Gracias Toronto por la cálida bienvenida. Estoy emocionado de estar de vuelta con IMPACT Wrestling; la energía en el vestuario está fuera de serie, y cuando miro este elenco de clase mundial, estoy muy entusiasmado con las posibilidades que se avecinan. Vamos allá”. Más recientemente, hizo una reflexión más profunda en PWMania’s Legends, Let’s Rethink This.

