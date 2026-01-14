Nick Aldis no descarta luchar en WWE

Nick Aldis está trabajando de gran manera como Gerente General de SmackDown; sin embargo, desde su llegada a la WWE no ha tenido acción en el ring, luego de venir precedido de una gran carrera en NWA y TNA, empresas donde ha sido Campeón Mundial. Muchos fanáticos se han preguntado si alguna vez volverá al ring.

► Nick Aldis ha hecho la transición de luchador a ejecutivo en WWE

Durante una aparición reciente en el podcast Keepin’ It 100, Nick Aldis abordó directamente si existe la posibilidad de un regreso a la WWE. Cuando Konnan le preguntó si se ha hablado de lucha libre tras bambalinas, Aldis reveló que no, pero eso no significa que la puerta esté cerrada, aunque ahora está totalmente comprometido con su papel como ejecutivo dentro de SmackDown.

«Realmente no se ha hablado de una forma u otra. Pero por supuesto, amigo (sobre volver a luchar)«.

“Me comprometí con este puesto. Es como decir: ‘Oye, este es mi lugar en el programa, este es mi trabajo’. Y cuando me lo presentaron por primera vez, fue hace dos años, lo cual es una locura pensarlo ahora que ya han pasado dos años”.

Aldis mencionó a Matt Cardona (quien recientemente volvió a WWE) como un modelo a seguir, incluso fuera del foco de atención, pero dejó claro que está totalmente comprometido con su rol actual tras bastidores.

Si bien la conversación no confirmó ningún combate planeado, la pasión de Aldis por el espectáculo claramente no ha desaparecido. De hecho, su esposa Mickie James había dicho previamente en 2025 que “le falta mucho para terminar” y que volver a ponerse las botas “sería un sueño hecho realidad”, aunque por ahora, Aldis sigue siendo una pieza clave en la programación de SmackDown.