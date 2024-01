Nick Aldis lucharía en WWE y propone posible evento

Nick Aldis es el Gerente General de SmackDown y está contento con su rol en WWE pero no descarta luchar en algún momento. E incluso tiene una interesante idea que nos devuelve a WrestleMania London, un evento que no figura actualmente en el calendario oficial de la empresa pero que podría llevarse a cabo en años venideros tras el reciente éxito de la misma en Reino Unido así como el gran mercado luchístico que suponen las tierras británicas, y que AEW está aprovechando también últimamente.

► Nick Aldis lucharía en WWE

«En la WWE, todo es posible. Agradezco profundamente a todos los aficionados que me mantienen vivo en ese sentido, que quieren verme en el ring con esta persona o aquella. Desde mi interacción con Roman (Reigns), eso inició toda una conversación diferente en ese sentido. Estoy agradecido de que haya interés en ello. Al mismo tiempo, estoy totalmente comprometido en ser el mejor gerente general de todos los tiempos, así que cruzaré ese puente si llego a él«, apunta Aldis al Daily Mail.

► ¿WrestleMania London?

«Vi Money in the Bank. Recuerdo especialmente a John Cena saliendo y diciendo que necesitábamos que un WrestleMania se llevara a cabo en Londres. Y diré esto, si eso llegara a suceder, lo cual estoy muy seguro de que sucederá. No tengo información al respecto, pero no dices algo así sin tener intención. Si eso llegara a suceder, ciertamente haría todo lo posible para encajar bien en ese espectáculo. Todo se reduce al momento oportuno y a la oportunidad, y a lo que los aficionados quieren ver, y si quieren verlo. La oportunidad está ahí y es buena para el negocio. Nunca digas nunca».