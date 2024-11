El actual Gerente General de WWE SmackDown, Nick Aldis, considera a la presente Campeona Mundial, Liv Morgan, como la MVP del 2024. No hace mucho ella misma comentaba que este es el año favorito de su carrera. Pero «The National Treasure» va más allá y la compara con Shawn Michaels en 1997.

► Liv Morgan en 2024, Shawn Michaels en 1997

«Liv Morgan, para mí, es la MVP de 2024. Se lo he dicho un par de veces: ‘La estás rompiendo’. Un buen heel necesita tener algo de autoconciencia. Tienes que saber qué impresión causas cuando entras en una habitación. Liv Morgan es una chica increíblemente atractiva, y eso puede jugar en su contra. Finalmente se dio cuenta de que podía usarlo a su favor. Le di un consejo, no lo necesita, pero igual se lo ofrecí. Le dije: ‘Tu tipo de heat me recuerda al de Shawn [Michaels] en 1997.’ Shawn tenía esa arrogancia. Era tan bueno que no podías decirle: ‘Apestas’. No, no apestaba. Era de manera demostrativa el mejor performer con mucha diferencia en 1997.

Sycho Sid vs Shawn Michaels. WWF Royal Rumble. (1997) 🎵 – Start me up. – The Rolling Stones. @ShawnMichaels pic.twitter.com/gU1pG3sCdp — ‘j. (@CantCCPunk) November 16, 2024

«[Hulk] Hogan era una gran estrella en WCW, Sting estaba en su mejor momento con Crow Sting, NWO estaba en su apogeo, [Steve] Austin estaba surgiendo, Bret [Hart] era Bret, pero Shawn estaba en otro nivel y no podías quitárselo. Era tan bueno en el ring que empezó a usar eso, como diciendo: ‘¿Qué vas a hacer al respecto?’ Además, era atractivo. Decía cosas como: ‘Tu chica te dejaría por mí.’ Eso es heat. Liv tiene algo similar. Ahora tenemos muchas más mujeres en la audiencia, y ellas piensan: ‘Es realmente atractiva.’ Es totalmente creíble que le robe el novio a alguien», dice el veterano a Chris Van Vliet en Insight.

