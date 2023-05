Nick Aldis explica por qué no firmó con WWE

Nick Aldis se convirtió en uno de los agentes libres más sonados a inicios de este año cuando dejó NWA después de haber tenido una gran carrera allí. Sonaba para llegar a la WWE, pero al final terminó firmando con IMPACT Wrestling, en donde se planteó como objetivo ganar el Campeonato Mundial Impact, ya que encaró a su monarca, Steve Maclin, luego de que este acabara de ganar el Campeonato Mundial Impact.

► Nick Aldis fue tentado por WWE, pero no quiere hablar del tema

Durante una entrevista reciente con Metro.co.uk, Nick Aldis explicó por qué no firmó con WWE, indicando que en última instancia, el tiempo jugó un factor en sus discusiones. No obstante, se negó a profundizar en detalles sobre sus conversaciones con WWE.

“En cuanto a la WWE, el tiempo lo es todo. No quiero hablar demasiado de eso, pero el tiempo fue un factor importante. Creo que todos saben que están sucediendo muchas cosas allí. ¿Quién sabe?. No quiero hablar demasiado sobre mis conversaciones con WWE. Y ciertamente no quiero insinuar o sugerir que tenía la opción de elegir un lugar al que ir. Eso sería falso o deshonesto. Se trata más de, ¿cuál es la mejor opción en este momento? Necesitaba un poco de descanso mental porque me presioné mucho”.

A pesar del supuesto interés de WWE hacia Nick Aldis, lo cierto es que fue algo que nunca se llegó a concretar, y ha llegado a Impact Wrestling generando mucho ruido, puesto que probablemente forme parte del estelar de Slammiversary contra el campeón mundial Impact Steve Maclin.