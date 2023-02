Nick Aldis, esperando la opción adecuada tras NWA

En enero de 2023, Nick Aldis terminó su contrato con la NWA. Ahora, está esperando la opción adecuada para continuar con su carrera. De momento, desde que es agente libre, solo ha tenido una lucha; enfrentó a Mike Bennett en el evento DREAMWAVE In With The Out Crowd el 11 de febrero. Recientemente, en AdFreeShows, repasa su situación actual en la industria de los encordados, adelantando que estará trabajando en algunos eventos del circuito, pero sin confirmar si firmará próximamente con alguna gran compañía.

► El próximo paso de Nick Aldis

“Solo quería estar libre de cualquier compromiso por un minuto y luego ver qué sucede. He tenido un par de llamadas telefónicas diferentes con un par de personas y lugares diferentes. ‘¿Qué pasa si hacemos esto?’ ¿Tal vez eso?’ Por ahora, esto es lo que quiero que sea.

“Estoy feliz de seguir haciendo esto. Tengo un par de hierros en el fuego y, para mí, eso es lo que me hace feliz. Me gusta abordar el negocio como solían hacerlo los muchachos. Matt Cardona está haciendo eso. Está trabajando en un programa en este territorio y luego en otro. Eso es intrigante para mí. En última instancia, estoy muy seguro de que puedo cumplir.

“Está esperando la opción correcta, no necesariamente la primera. La lucha libre, en este momento, no es mi única ocupación. También estoy un propietario de una pequeña empresa. Cualquier propietario de una pequeña empresa le dirá que eso es a tiempo completo. No es como si estuviera poniendo la lucha libre en un segundo plano. Estoy tratando de construir y escalar un negocio. Eso requiere y usa muchos recursos”.

