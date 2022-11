Nick Aldis va a abandonar la NWA en enero de 2023 y ya piensa en su futuro más allá. De hecho, en su reciente entrevista con Nick Hausman para Wrestling Inc. estuvo hablando de si encajaría en WWE o en AEW. El veterano luchador cree que sí, a pesar de la imagen que muchos fanáticos pueden tener de él.

«Mucho tiempo, veía a los fanáticos pro-NWA o fanáticos incondicionales de Nick Aldis decir cosas poco halagadoras sobre AEW, o decir cosas poco halagadoras sobre WWE. Y odio eso porque después de un tiempo, la asociación comienza a respaldar eso cuando nunca lo he hecho. Siempre he creído que el negocio de la lucha libre se trata de variedad. Y creo, lo más importante, que se trata de darle a la gente que quieren ellos.

«Y AEW tiene una base de fans tremendamente leal y fuerte, realmente notable teniendo en cuenta cuánto tiempo ha existido AEW. Y les dan lo que quieren. Los admiro por eso. Me gustaría pensar que podría encajar bien y proporcionar algo único para esa audiencia que complementaría al resto de los muchachos presentes y complementaría su estilo.

😂😘🍑 “I will forever be the measuring stick in the NWA. And I will do everything I can. I will out wrestle. Out fight. Out talk. And out think everybody back there until I am the rightful real NWA Worlds Champion again.” @RealNickAldis showing ‘em how it’s done! #NWAUSA pic.twitter.com/W1UYNS4jaJ

— NWA (@nwa) July 9, 2022