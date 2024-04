Nick Aldis reflexiona sobre su lucha con Cody Rhodes en All In

All In fue el evento que puso el primer ladrillo en la construcción de AEW. En él, una de sus luchas principales vio a Cody Rhodes vencer a Nick Aldis por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la NWA. En una entrevista anterior, el ahora Gerente General de WWE SmackDown revelaba que después del show se sintió traicionado cuando muchos de quienes compartieron cartel con él se pusieron manos a la obra para fundar la casa Élite sin tomarlo en cuenta. Más recientemente, reflexionaba sobre su combate con «The American Nightmare».

► Nick Aldis vs. Cody Rhodes en All In

«Sí, mira, obviamente teníamos caminos diferentes. Cuando Cody y yo nos enfrentamos en Chicago en 2018, había una brecha muy grande en términos de estatus en ese momento, obviamente eso sigue siendo así y no me avergüenzo de decirlo. Para mí, esa noche fue… habíamos pasado tres o cuatro meses construyendo eso y la gente todavía habla de ello, la gente todavía lo descubre y habla de ello ahora y creo que esa es la verdadera belleza de la WWE, ¿verdad? Todos los días tienes fans que lo encuentran y nunca lo han visto antes y dicen: ‘Espera, ¿el tipo que es GM? Oh, dios mío, wow. Acabo de ver esa lucha y fue increíble’. Así que, sigues beneficiándote de eso, pero creo que aunque obviamente estamos en diferentes posiciones, pero de nuevo, mirando los aspectos positivos, llamé aquí pidiendo un trabajo y me dieron dos, así que eso es bastante genial y Cody está literalmente en el lugar que todo el mundo en la industria quiere. Así que para él estar ahí, ha sido de gran ayuda para mí. Sé que fue un defensor y una influencia positiva justo antes de que yo llegara.

«Para mí, aplaudir su éxito y para que él esté feliz por mí por tener una oportunidad, es algo agradable en lo que podemos reflexionar y miramos hacia atrás en ese día y simplemente decimos: ‘Bueno, me alegro de que después de todo lo que hicimos esa noche en Chicago, ambos hayamos podido cosechar los beneficios de diferentes maneras’. Mi trabajo esa noche era ascender a su nivel, asegurarme de que la gente no viera esa noche como una coronación porque habría sido un poco insípido. Dependía de mí ser un obstáculo formidable donde la gente no estaba segura de que fuera a salir como pensaban y sentí que logramos eso, creo que la reacción en el edificio esa noche lo confirmó. A partir de eso, pude construir una marca para mí mismo y él pudo mejorar la marca que ya había comenzado y ahora lo ha llevado al máximo y tal vez finalmente llegue a la cima de la montaña en WrestleMania. Me encuentro en una posición donde tengo la oportunidad de ayudar a dar forma a la industria durante la próxima década o así. La crema siempre sube a la cima.»