Nicholas Jackson: «Tony Khan no creía en Orange Cassidy»

Sin Matthew y Nicholas Jackson, Orange Cassidy podría no estar luchando en la actualidad en AEW. Hace unos meses, el «Freshly Squeezed» hablaba así de los hermanos:

«Conozco a los Young Bucks desde hace bastante tiempo; son las personas más genuinas y honestas que he conocido. Me dieron la oportunidad de unirme a esta aventura. Ver dónde estamos después de cinco años es algo increíble. Solo han pasado cinco años, y lo que hemos logrado es asombroso. Hace tres años, fuimos a Wembley Stadium y tuvimos el espectáculo más grande de la historia. Me siento afortunado y orgulloso de formar parte de esto. Aunque no estaba en el roster original, fui uno de los primeros en unirme después de la primera generación de luchadores. Chucky T y Trent Beretta me dieron la oportunidad de unirme a ellos. Es impresionante ver cuánto hemos avanzado».

► La confianza hay que ganársela

Más recientemente, Nicholas confirmó en Tunnel Talk de Social Suplex que fueron ellos quienes lo introdujeron en la empresa pues ni siquiera Tony Khan tenía confianza en el ex campeón:

«Chuck Taylor, por supuesto, hemos sido buenos amigos con él desde los días de CHIKARA también. Es curioso, todavía hay muchos de los chicos de CHIKARA entre bastidores hasta el día de hoy. Bryce Remsberg es otro, siempre hemos sido amigos de él también,» dijo Jackson. «A muchos de esos chicos los contratamos específicamente por nuestros días en CHIKARA con ellos. Recuerdo que a Tony no le entusiasmaba mucho Orange Cassidy al principio, así que tuvimos que convencerlo un poco. Y recuerdo que Tony dijo: ‘Tenían razón.’»

¿Tú también tenías dudas al principio con Orange Cassidy? Hoy, es el Campeón Internacional más longevo de AEW y seguro que algún día será Campeón Mundial.