El actual Campeón Mundial de TNA, Nic Nemeth, anima a los fanáticos descontentos con WWE y con AEW a darle una oportunidad al producto que él mismo lidera. Lo hace después de abordar las salidas que se están dando de la compañía o mencionar la posibilidad de luchar en Royal Rumble.

.@NicTNemeth will defend the TNA World Title against@joehendry LIVE on PPV at #TNAGenesis from the Curtis Culwell Center in Garland, Texas on January 19. Get tickets NOW: https://t.co/nJSaxbDNLM pic.twitter.com/tZKxicmEKt — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) December 24, 2024

► TNA entre WWE y AEW

«¿Desafíos? Eh, hacer que la gente se entere. De vez en cuando, alguien dice: ‘Oye, nos encanta Impact, nos encantan los pay-per-views, vemos lo que estás haciendo’, y luego alguien más dice: ‘Te sigo en redes sociales, he visto todo lo que has hecho, ¿todavía luchas?’ Y yo pienso: ‘Ugh, vamos, hombre.’ Les digo: ‘Bro, AXS TV, YouTube, la app de TNA Plus, revisa el show.’ Te lo digo, si te gusta la lucha libre y ves el programa, te vas a enganchar al instante porque la infraestructura está ahí, las historias están ahí, y el talento es increíble.

«A veces la gente dice que AEW es un poco rápida con las cosas, otras veces que WWE es demasiado lenta, como melaza, con las mismas cosas predecibles. Nosotros somos ese punto medio feliz, siento que cuando lo ves, no sabes qué va a pasar un día, pero ves la progresión lenta de una historia y entiendes hacia dónde va. Y luego está la otra mitad: no sabes quién va a aparecer, no sabes quién va a luchar por el título, no sabes quién estará en mi combate contra Joe Hendry en Genesis en el evento principal.»

2024 puede considerarse un buen año para TNA. ¿Lograrán mejorarlo en 2025? Lo veremos. A día de hoy, ¿cómo valoras a la compañía en comparación con WWE y AEW?