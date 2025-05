Nic Nemeth: «Vince McMahon nunca se decidió con Seth Rollins»

El actual luchador de TNA Nic Nemeth cree que Seth Rollins está en una posición única en 2025 en la WWE. Durante más de 10 años, «The Visionary» no ha dejado de brillar en la compañía y sin duda lleva mucho tiempo siendo una de sus caras. Sin embargo, «The Wanted Man» cree que nunca lo han posicionado donde está ahora con la historia de Bron Breakker y Paul Heyman.

► Una oportunidad única

Justamente Nemeth sabe bien lo que es tener éxito de manera consistente y prolongada pero jamás terminar de asentarse en la cima. A priori, no se podría comparar la trayectoria de ambos luchadores. Y él no se compara con Rollins. No obstante, podemos entender desde el punto de vista desde el que hace (en Busted Open Radio) las declaraciones que leemos a continuación:

«Hay personas que son impulsadas. Hay personas que están en ese círculo dorado y que posiblemente puedan estar en esa posición especial, y luego está aquel alrededor de quien se construye el show.Parece que esta va a ser la primera oportunidad de Seth como el tipo. Aquí tienes tu oportunidad de ser el tipo que tú dijiste que eras, y que nosotros dijimos que eras, pero sobre el que Vince [McMahon] nunca terminó de apretar el gatillo.» «A estas alturas, ahora que WrestleMania ya ocurrió, está claro que es su oportunidad. Y aunque todo esté construido alrededor de él, puede que no funcione. Puede que no. Pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido realmente bueno.»