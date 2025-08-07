Nic Nemeth: «Soy el Iron Man de la lucha libre»

Nic Nemeth repasa su carrera: sus tiempos en WWE, el renacer de TNA, su equipo con su hermano y su misión de dejar la lucha libre mejor de como la encontró. A continuación, leemos las declaraciones más interesantes del luchador en una reciente entrevista con Sportskeeda WrestleBinge.

► En palabras de Nic Nemeth

Sobre lo que aprendió en WWE y su salida

«Aprendí casi todo en este negocio de Vince [McMahon], y son cosas que han sido probadas por cientos de años. En mis últimos años allí, creativamente no estábamos haciendo el mejor trabajo. Pensé que necesitaban un cambio… y lo tuvieron. Muchas de las cosas que antes eran imposibles con Vince, ahora están abriendo grandes puertas y creando negocios realmente inteligentes. No es que sea bueno o malo, Vince es un pionero y ganó miles de millones. Pero a veces necesitas que alguien te desafíe, una nueva perspectiva.»

Sobre el éxito de TNA y su resurgimiento

«Teníamos una campaña de base tan fuerte que nunca nos rendimos. No teníamos metas grandes… hasta que dijimos: ‘Hagamos de Slammiversary un evento del que todos hablen’. Lo logramos. Más de 7,600 personas en la arena, encendidas desde el pre-show hasta el evento principal. Al día siguiente ya estábamos trabajando en Bound for Glory. Ya tenemos la preventa más grande en la historia del evento. Queremos que todos conozcan la marca más candente en la lucha libre profesional.»

Sobre incluir referencias en sus promos

«A veces quería meter referencias de Archer o canciones de Mötley Crüe en los comentarios. Una vez metí nueve canciones en un solo show. La clave es no forzar las referencias, deben fluir con naturalidad como en una lucha. Si puedes hacerlo de forma que ayude a contar una historia, demuestra tu inteligencia y amor por este negocio.»

Sobre hacer equipo con su hermano Ryan Nemeth

«No quería que pareciera forzado solo porque somos hermanos. Les dije a Ryan y al equipo creativo que si no funcionaba, lo cancelaba. Pero a la segunda o tercera semana ya teníamos química. Habíamos hecho comedia y actuación juntos antes. El público pasó de no reaccionar, a abuchearlo tanto que no lo dejaban hablar. Me di cuenta: esto está funcionando.»

Sobre la colaboración entre TNA y WWE/NXT

«Este tipo de colaboración probablemente nunca habría ocurrido si Vince aún estuviera al mando. Ahora talentos de NXT aparecen en TNA y viceversa. Eso amplía la audiencia y es muy inteligente. Con los Hardys, yo, y talentos jóvenes con hambre, estamos creando algo que todos deben ver.»

Sobre su rol como mentor y veterano

«Cada semana alguien joven me recuerda a mí hace años. A veces tienen ideas locas y les explico por qué no funcionan… pero quizás sí en 2025. Si podemos combinar la psicología de los 80 con la espectacularidad del 2025, podemos hacer luchas y shows hermosos. (Anecdótica): Una luchadora joven me dijo: ‘Tenía tu camiseta… la usé en cuarto grado’… Y yo solo dije: ‘Claro, sí, genial…'»

Sobre su longevidad y ética profesional

«En 21 años, solo hubo dos lunes donde no estuve disponible. Nadie hará eso otra vez. Nunca he tenido una lesión seria. No me tomé un descanso ni siquiera cuando fui a grabar una película. Me pusieron en un evento en vivo mientras filmaba. Soy el Iron Man absoluto de este negocio. Hacía 30 minutos en el evento estelar en los shows en vivo.»

Sobre sus metas actuales

«No me importa ganar títulos ni contar campeonatos. Lo que me importa es dejar esta industria mejor de lo que la encontré. Quiero que dentro de 20 años digan que aporté algo real a esta industria. Porque así es como debería pensar cada persona en este negocio. Nunca daré menos del 100%.»

