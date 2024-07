Nic Nemeth se acuerda de WWE, Seth Rollins y Sting

Recién coronado nuevo Campeón Mundial de TNA en Slammiversary, «The Wanted Man» Nic Nemeth echa la vista atrás a un emocionante momento que vivió en WWE. Para ellos tenemos que volver a Survivor Series 2014, evento donde «The Icon» Sting hizo su debut en la compañía ayudándolo a vencer a Seth Rollins en el combate de eliminación antes de atacar a Triple H con el Scorpion Deathlock.

Sting makes his WWE debut! pic.twitter.com/zO3rEcWfi8 — 2000’s WWE (@2000s_WWE) March 3, 2024

► Nic Nemeth, Seth Rollins y Sting

«Responderé la segunda pregunta primero porque Seth y yo estábamos tan acostumbrados a luchar entre nosotros tanto, pero realmente no pasábamos mucho tiempo juntos. Pero tuvimos que acostarnos uno al lado del otro durante unos 10 minutos y no movernos ya sabes. Así que le dije, ‘oye, amigo, creo que esto está pasando’. Fue como si saliera nuestro yo fanático. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que tener eso, fue como, ‘bueno, vamos a relajarnos aquí y estar como, ‘oh, genial». Esa parte fue realmente, realmente divertida porque, uno, pudimos hacer muchas cosas juntos. Especialmente los últimos minutos justo antes de que Sting se involucre.

Embed from Getty Images

«No importa cómo veas eso, no importa lo que hice al día siguiente para deshacer totalmente todo lo que hicimos esa noche, hubo este momento hermoso de que no importa quién estaba en esa posición, la historia era tan buena. Cada paso del camino, había una especie de pequeña pieza de underdog. Podrías poner a alguien más allí. Puede que no sea tan hermoso y dramático, pero alguien en ese lugar tendría esa historia. Es como, está casi allí, casi lo consiguió. Ahora tiene a este tipo. Oh, ¿puede conseguir tres más? ¿Qué puede hacer? Consiguió a un tipo más y a otro tipo. Oh, pero ahora Triple H está involucrado. Ahora Stephanie está involucrada. Ahora es un árbitro corrupto. Es como cada paso del camino fue esta especie de ajuste de cuentas para que los malos obtuvieran lo que merecían y luego resolverlo con Sting de la nada y los buenos ganando y todo funcionando.

Embed from Getty Images

«Así que esa historia es, creo, la lucha de alrededor de una hora de duración. Es tan hermosa. Incluso como Big Show, lo cubrimos. Como Big Show podría golpearnos a todos en la cara y ganar todo el maldito asunto él mismo. Pero la historia es que está comprado y se va y traiciona. Hubo tantas cosas buenas, que si solo tuvieras como, aquí están los buenos y aquí están los malos y haces la lucha y se reduce a tres contra uno y cuatro contra uno, estás como, está bien, es una historia de underdog genial. Pero cuando juntas todas esas cosas, nos gusta que la autoridad sea realmente tan fuerte. Nadie puede vencerlos. Entonces encuentras una manera de hacerlo. Deja impresiones duraderas en todos. No creo que todos estarían hablando de eso hasta el día de hoy. Si solo fuera como, oh, fue cinco contra cinco y se redujo a cuatro contra uno, tres contra uno y Dolph ganó. Luego, al día siguiente hizo algo tonto y eso fue todo. De todos modos, Roman vuelve la próxima semana y dices, está bien, genial. Así que es tan especial por la emoción. Realmente creo que alguien como yo, odio decir esto, soy un tipo engreído, fui un underdog muchas veces a lo largo de los años. Así que realmente creo que soy alguien que jugó bien ese papel y realmente ayudó a que esa historia funcionara, creo. Tantos grandes momentos a lo largo de esa lucha.»