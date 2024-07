Nic Nemeth, nuevo campeón de TNA: «Joe Hendry…»

Joe Hendry fue uno de los cinco luchadores que cayeron ante Nic Nemeth en el combate por el Campeonato Mundial de TNA en Slammiversary 2024. Aún así, el nuevo monarca considera que no quedó en mala posición; cabe mencionarse que «The Prestigious One» fue quien eliminó a hasta entonces portador del título, Moose.

► Nic Nemeth de Joe Hendry

«Creo que pudo haber sido su noche. Con eso vienen ciertas cosas detrás de escena y en toda la empresa para asegurarnos de que se le viera bajo la mejor luz posible. En su mayor parte, creo que eso habría sido más un factor sorpresa para obtener unas vistas adicionales en YouTube en ese momento. No estoy seguro si esa era la jugada exacta. Tal vez sí. En este caso, alguien que elimina al invicto Moose durante tres años, tiene una de las mejores actuaciones de los seis luchadores en el combate y sale con gente vestida como él en el público… ¿Ha sido así durante seis meses o un año? Han sido unos meses. Podría ser el momento adecuado, claro, pero también podría ser el momento adecuado para que él esté allí con Josh Alexander o conmigo, mejorando aún más, no solo en el micrófono o como un luchador increíble, sino para estar listo para ser el mejor de los mejores. A veces, no se tiene eso con alguien que simplemente está ganando impulso. ‘¿Es un diez de diez aquí? ¿Nueve de diez allí?’ Haré que sea el mejor para que cuando tomemos la decisión al 100%, este sea uno de los momentos más grandes del mundo. Así es como elijo verlo. No estoy en esas reuniones, no sé el acuerdo.

«Pudimos haber ido en esa dirección. Hay algo especial en él y me encanta que tantos fanáticos estén emocionados por él. Incluso en el avión, tuve que revisar algunas cosas. Recibí muchas ‘felicitaciones’ y ‘gran combate.’ Muchas personas diciendo, ‘Joe Hendry fue enterrado’. Lo menos que se podría decir sobre cualquiera en ese combate es que alguien fue enterrado. Qué momento tan increíble. Creamos un montón de historias para varias personas. Joe Hendry está en camino al título mundial. Tal vez sea el campeón legítimo. Pasaron tantas cosas geniales y Joe realmente se destacó de manera muy positiva en la dirección que estamos tomando con él a largo plazo. Por si acaso está en NXT más y haciendo otras cosas, necesitamos a alguien a tiempo completo en la cima de la lista de TNA. Quiero ser ese tipo y estoy feliz de serlo.»