Nic Nemeth no piensa en llegar al Salón de la Fama WWE

Nic Nemeth, anteriormente conocido como Dolph Ziggler, salió de la WWE en septiembre de 2023 tras casi dos décadas de carrera, lo cual definitivamente sorprendió a muchos fanáticos. Sin embargo, desde entonces su carrera tomó un nuevo impulso e incluso se convirtió en el Campeón Mundial TNA.

► Nic Nemeth recuerda su carrera en la WWE

Durante una entrevista reciente en Busted Open, Nic Nemeth habló sobre una posible llegada al Salón de la Fama WWE tras haberse hecho un nombre allí. Sin embargo, el veterano luchador admitió que los pensamientos sobre este tema no ocupan su mente tanto como otros aspectos de su carrera en la WWE. Nemeth reconoció que, si bien es interesante considerarlo, a menudo da por sentados sus logros.

«Realmente no es algo en lo que piense. Pero es interesante hablar de ello cuando lo mencionas. Yo digo ‘Oh, ¿sabes qué? Doy por sentado muchas cosas que… casi siempre estoy ayudando a alguien más o dando un poco demasiado. Debería haber sido más egoísta. Pero… amo tanto el negocio… Y alguien como yo, que apenas mide 1,80 m, apenas pesa 90 kg, no tiene un amigo en las reuniones, no viene de Ring of Honor, no viene de los independientes, no tenía a nadie apoyándome tras bastidores, excepto Pat Patterson. Y él no estaba presente todo el tiempo. E incluso entonces, cuando Pat Patterson lanzaba por mí, se esforzaban por hacerme perder si pensaban que era divertido”.

Si bien Nic Nemeth ciertamente está ocupado en su carrera en TNA, no descartó hacer una aparición en la televisión de la WWE en el futuro como parte de la colaboración de TNA con la WWE. Evidentemente, solo el tiemo dirá si lo veremos algún día de regreso a la compañía que fue su casa por 19 años.