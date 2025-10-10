Nic Nemeth: «Merezco el Salón de la Fama de WWE»

¿Ha tenido Nic Nemeth éxito suficiente como Dolph Ziggler para un día ser inducido al Salón de la Fama de la WWE? Desde TNA, el veterano expone su opinión.

► ¿Dolph Ziggler al WWE Hall of Fame?

«Supongo que pienso que, al final, todos terminan entrando de alguna manera, pero al escuchar eso [mis logros], es como… wow, es increíble. Sé que alguna vez le quité un poco de importancia al Campeonato de Estados Unidos, y a veces era como: ‘ya he estado ahí antes’. Era como: ‘oye, tenemos un montón de heels ganando en este PPV, Kofi tiene que ganar esta lucha y recuperar el título de Estados Unidos para ti después de dos semanas’, y tú dices: ‘está bien’, aunque no tenga sentido.

Pero hubo muchas veces en las que sí importaba y sí tenía sentido, y se sentía bien: ‘oh, tenemos una buena historia, ahora un título está involucrado, ahora estoy luchando por él. Lo gané. Luego me lo quitaron. Ahora tengo que perseguirlo otra vez’. Pasó mucho, diría que en un 70% de esas cosas que mencionaste estaba recordando el PPV que lo llevó, o hacia dónde fuimos después. Y eso es lo que me gusta.

Y esas 1,554 luchas en televisión habrían sido muchas más si no me hubieran estado gritando o sacando del show todo el tiempo. A veces realmente siento que podríamos haber tenido 10 luchas más en TV ahí.

Viendo los números y sabiendo lo que puedo hacer… claro, yo diría que sí. Pero sinceramente no pienso en eso en absoluto. Hay cosas en las que me enfoco, como: ‘oye, tengo que dar el 11 de 10 con mi cuerpo en cualquier lucha en la que esté, sin importar en qué empresa, dónde sea, o si hay 80 personas en el público’.

Pero sabiendo esas estadísticas, es como… sí, lo merezco. Y probablemente ni siquiera se mencione, aunque llegara al Salón de la Fama. Pero es como: nadie nunca igualará esa cantidad de shows seguidos, sin lesionarse, sin ausentarse, sin necesitar una semana libre.»