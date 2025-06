Nic Nemeth luchó contra Aigle Blanc en APC Catch

Con 20 años de trayectoria sobre los rings, soló el pasado y el que nos ocupa Nic Nemeth ha sabido realmente lo que es la industria luchística, pues hasta entonces su experiencia se limitaba a WWE (y los entonces territorios de desarrollo de esta empresa, FCW y OVW). Tuvo que cambiar de aires Nemeth para descubrir nuevos horizontes.

Aunque «The Most Wanted» ya conocía Europa por sus giras bajo el paraguas de WWE, nunca antes había competido en promotora alguna del viejo continente. El pasado mayo formó parte de un evento de New Wrestling Evolution en Italia, y anoche, Nemeth se estrenó en la escena francesa estelarizando el show Final Storm de APC Catch, donde luchó contra Aigle Blanc, ídolo local, al que pudo derrotar tras una espectacular secuencia donde contrarrestó en el aire un Springboard Cutter con su Danger Zone. Todo un Campeón Mundial de Parejas TNA (y ex Campeón Mundial TNA) como estelarista de APC Catch, ante lo que el público respondió llenando el Studio Jenny de Nanterre.

Probablemente, el mejor encuentro disputado por Nemeth en 2025, indicativo asimismo de la enorme calidad de Blanc, quien con apenas 26 años muestra un aplomo entre las doce cuerdas propio de los mejores veteranos. Lógico que WWE ya lo haya atado en corto, pues como informamos, el próximo 30 de agosto se despedirá de wXw antes de incorporarse a las filas del gigante estadounidense en septiembre. Y aquí, Blanc pareció conjugar su particular adiós a APC Catch en el epílogo de la velada, luego de recibir los elogios correspondientes de Nemeth.

► Resultados APC Catch Final Storm

Seguidamente todo lo que dio de sí APC Catch Final Storm, una función muy útil para quienes quieran conocer cuáles son las caras más punteras de la lucha francesa hoy día.

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS, TRIPLE AMENAZA: Rhio (c) derrotó a JGU y Céline Faery para retener el título .

. Joseph Fenech Jr. derrotó a Josh T .

. CAMPEONATO DE PAREJAS APC, TRIPLE AMENAZA: Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) derrotaron a Top Dawgs Family (Mecca y Ricky Sosa) (c) y La Tactique (Erin Ordo y Nate Prince) (con AD Leonis) para ganar el título .

. TRIPLE AMENAZA: Thiago Montero derrotó a Gringo Loco y Griff .

. CAMPEONATO APC, I QUIT: Kuro (c) derrotó a Ravage para retener el título . En el poscombate, Zozaya, en vídeo pregrabado, retó a Kuro por su oro y este aceptó. El duelo tendrá lugar en el próximo show de APC Catch, Summer Of Hype (12 de julio).

Nic Nemeth derrotó a Aigle Blanc.