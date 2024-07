Nic Nemeth habla de si volverá a WWE NXT desde TNA

Bajo su nombre actual en TNA no -más bien Nicky cuando era parte de The Spirit Squad– pero como Dolph Ziggler, Nic Nemeth tuvo una carrera impresionante en la WWE durante más de 15 años. Podemos hablar de títulos (Campeonato Mundial de Peso Pesado…), de grandes victorias (Money in the Bank…), de importantes rivalidades (Daniel Bryan…) o sin tener que apuntar a momentos concretos hacerlo de su constante buen hacer en cada oportunidad a lo largo y ancho de sus tiempos como Superestrella. Asimismo, no mucho antes de tomar la decisión de irse de la compañía, tuvo considerable éxito en NXT, donde fue Campeón NXT.

► ¿Nic Nemeth regresará a WWE?

Por todo ello podría ser emocionante que «The Wanted Man» regresara a la que un día fue su casa en la lucha libre profesional. Algo que sería sencillo habida cuenta de la buena relación entre las dos empresas. Ahora, ¿qué piensa él de esa posibilidad?

«Siento que eso es más para algunos talentos en ascenso y algunas personas con asuntos pendientes. Creo que después de 19 años, no tengo asuntos pendientes en NXT. Ahora, si Randy Orton me llama en Raw, está bien, hablemos. Pero en este momento, ese ir y venir con NXT y hacer que la gente salte y no sepa quién estará allí, me encanta que exista la posibilidad de que aparezca y todos digan, ‘¿qué demonios?’ y también me pregunto qué música tocaríamos y qué nombre me pondrían. Pero está bien. Pero lo más importante es que creo que es para hacer crecer a nuestro talento a largo plazo, ya sea que sean de cosecha propia o no, para que se den a conocer y no solo ayudarles con sus números, sino también obtener más exposición para nosotros cuando regresen.

«Así que no creo que yo sería una prioridad, incluso como campeón mundial de TNA, pero me gustaría ver a otras personas hacer algunas cosas. Ya fui campeón de NXT. Si aparezco allí, ¿qué voy a hacer? No ser campeón. Estoy como, ‘oh, genial.’ Hice algo que no había hecho ya. Es menos como, para que pueda haber un momento especial y realmente pueda haber un momento para que aparezca allí. Eso sería increíble. En este momento, creo que Joe Hendry, Jordynne Grace, incluso Moose. Eso es genial. Me encanta eso. ¿Quién sabe quién aparecerá? Me gusta cuando no sabes. Porque hay tan pocas sorpresas en la lucha libre y cuando son grandes, son extra especiales cuando no sabes que van a suceder.

«Lo de Jordynne Grace. Me quedé sorprendido. Fue uno de los pocos episodios de NXT que pude ver en vivo porque tenía cable en mi hotel, que no tengo en casa. Estaba como, ¿qué está pasando ahora mismo? Escuchaste las sirenas. Fue una locura. ¿No es genial, verdad? Como, ¿qué demonios? ¿Qué? Eso es una de las mejores partes de la lucha libre. Y ahora sabemos que cualquier martes o cualquier jueves, podría ser una de esas personas apareciendo en nuestro lugar o en el de ellos. No sabes.

«Realmente me gusta ese aspecto porque me hace querer ver como un cliffhanger. Tienes que ver la próxima semana para ver qué está pasando. Y realmente espero qué momento especial en este momento en el negocio, cuando todos están aplastándola, cada empresa independiente está llenando arenas. Me encanta eso. Si eres un fanático de la lucha libre, es el momento perfecto. No necesitas perder tu tiempo discutiendo sobre tu lado. Mucho como la política, solo disfruta de lo que está pasando y sabe que hay 500 luchadores increíbles por ahí. Todos están siendo destacados en este momento. Eso es inaudito», explica Nic Nemeth a Comicbook.