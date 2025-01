Nic Nemeth firma una extensión contractual con TNA

Nic Nemeth encontró en TNA una nueva casa en la lucha libre profesional después de su impactante salida de la WWE. Es el actual Campeón Mundial desde hace 174 días y también una de las principales estrellas de los shows. Además, tiene la oportunidad de representarse a sí mismo, abrirse otras oportunidades, y también a la compañía en otros lugares, como NJPW, AAA o GCW.

► Más tiempo

Pero todo ello podría haber terminado pronto debido a que su contrato original expiraría en estos días. Sin embargo, el «Wanted Man» ha firmado una extensión, según confirman nuestros compañeros de PWInsider. Por ahora, se desconoce por cuánto tiempo, pero continuaremos informando en Súper Luchas cuando tengamos más novedades sobre la relación contractual.

«El campeón de TNA Nic Nemeth ha firmado una extensión de su contrato con TNA, según ha confirmado PWInsider.com. El contrato de Nemeth habría expirado a principios de 2025, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para extenderlo. Aún no se ha revelado la duración de la extensión».

El campeón va a exponer el título contra Joe Hendry el 19 de enero en el evento de pago por visión TNA Genesis. Como representante de la empresa, no hace mucho hablaba así de ella:

«A veces la gente dice que AEW es un poco rápida con las cosas, otras veces que WWE es demasiado lenta, como melaza, con las mismas cosas predecibles. Nosotros somos ese punto medio feliz, siento que cuando lo ves, no sabes qué va a pasar un día, pero ves la progresión lenta de una historia y entiendes hacia dónde va. Y luego está la otra mitad: no sabes quién va a aparecer, no sabes quién va a luchar por el título, no sabes quién estará en mi combate contra Joe Hendry en Genesis en el evento principal.»