Nic Nemeth cuenta todo de su reciente regreso a WWE

Durante el episodio de Monday Night RAW en el Madison Square Garden del 17 de noviembre de 2025, Nic Nemeth volvió a ser Dolph Ziggler en la WWE. Lo hizo para participar en el torneo que busca encontrar al último rival de la carrera de John Cena y el actual luchador de TNA Wrestling cayó a manos de Solo Sikoa. Durante una reciente entrevista, contó todo de esta ocasión especial.
► Dolph Ziggler regresó a WWE
“Fue increíblemente divertido y alucinante. Tuve que esconderme todo el día, lo cual fue divertido. En 20 años vi a muchos esconderse bajo el ring o quedarse en un autobús; yo nunca había sido el que se escondía. Llevaba todo negro, un pasamontañas y gafas de sol, y me metieron por el muelle de carga. Me quedé escondido cinco o seis horas. Pero ya sabes, una persona te visita, luego otra, luego otra… Y mi hermano me dice: ‘Acabo de ver online que ya es oficial que eres tú’. Genial. Así que tardó una hora en que la gente viniera a saludar y terminara filtrándose online. Pero fue increíble.”
“Bob Roode era el agente, y fue genial tenerlo yendo y viniendo mientras montábamos todo. Es un badass, está enorme y es incluso mejor agente de lo que era en el ring. Bobby Roode es brillante. Es fuerte, es bueno, pero sobre todo es muy inteligente. WWE hizo una gran adquisición teniéndolo como productor. Pensé que él iba a decirnos exactamente lo que teníamos que hacer, pero fue al revés: dijo ‘aquí estoy si necesitan algo’, nos dio libertad y confió en nosotros. “Solo era bueno cuando me fui, y ahora es diez veces mejor. Montamos el combate juntos, intercambiando ideas. Bob pegaba las piezas y Michael Hayes también aportó un detalle clave para poder hacer un pequeño homenaje a Cena con su llave de sumisión. “Tenía una ventana de unos 12 minutos. No estuve aquí dos años para venir a hacer un combate tranquilo. Le dije a Solo: ‘Voy a ir a tope, ¿estás dentro?’ Y él dijo: ‘Claro que sí’. Así que no había descansos, no había holds para pasar el tiempo. Íbamos a darlo todo.”
“Podrían haberme traído para cualquier show, en cualquier ciudad, y sería genial. Pero tener historia con Cena de verdad lo hace especial. No hay que forzarlo; es una historia real. Y además volver después de dos años, en el Madison Square Garden, y como sorpresa… todo sumó para crear ese momento.”
“Tenemos ego, estamos locos. Yo pensaba: ‘Ojalá se acuerden, porque si no, ¿qué hago aquí?’ Y cuando suena mi música y escuché ese ruido pensé: ‘Vale, sí se acuerdan. Vamos a trabajar’.”
“A veces te sube tanto la adrenalina que ves chispas, sientes que te vas a desmayar. Me ha pasado cinco o seis veces… y esta fue una de ellas. Te alimentas de la gente, gritas, te metes en el momento… y sí, parece que te vas a desmayar. Con el nuevo escenario no sabía que había público detrás. Me giré y pensé: ‘Oh, hay gente aquí también’. El sonido fue increíble.”
“Quería que hubiera dos o tres momentos en el combate en los que pareciera que él me tiene, y otros donde realmente fuera creíble que yo podía ganar. Solo toma el poste como si fuera Sargento Slaughter en los 80, y yo dije: si doy dos pasos y salto a mi finisher, voy a sentir a la gente venir conmigo como en el cash-in del Money in the Bank. No trabajo para la empresa ahora, así que estoy aquí para darles cualquier detalle que pueda hacer pensar a la gente: ‘Puede ganar’. Solo podía comerse el poste, mi finisher, y yo podría robar una victoria. Luego Solo podía despertar y destrozarme. Había mil escenarios posibles. “En un momento, cuando estaba a dos pasos de saltar para mi finisher, podía escuchar al público reaccionar como si estuvieran viendo el momento en cámara lenta. Fue hermoso. Y Solo estuvo perfecto todo el tiempo.”
“A Cardona lo quiero y yo mismo dije que él merecía el Madison Square Garden, pero sí, hay una ligera diferencia entre nosotros: yo tengo un par de títulos mundiales, y la gente piensa que a veces puedo robar una victoria.”
“Volver al Garden después de dos años… al principio te parece un sitio viejo y con encanto, incluso un poco destartalado, pero cuando sales por la cortina y escuchas a la gente… no hay nada igual. He luchado en todos los niveles en el Garden, desde lo más alto hasta lo más bajo, y cada vez es más especial que cualquier otro sitio.”
“Supe que todo esto iba a pasar hace dos o tres semanas. No se lo dije a nadie, ni a mis padres. Solo a mi hermano. Ni siquiera en el grupo que tengo con Bobby Roode, Zack Ryder y Brian Myers dijimos nada. Nadie sospechaba realmente. En las entrevistas de los últimos días me preguntaban si iba a estar en el Garden y yo tenía que actuar sorprendido y decir que ojalá. Fue raro hablar del torneo en mi propio programa sabiendo que yo era la sorpresa.”
“No sé aún dónde colocaré este momento entre los más importantes de mi carrera, pero sí sé que esperaba que la gente se acordara… y me sorprendió lo mucho que lo hicieron. Cuando hice el cash-in era heel, y la reacción fue una de las más fuertes que he escuchado. Y ahora vuelvo después de dos años y tengo esa duda otra vez: ‘¿Se acordarán?’ Pero lo hicieron, y con creces.”
“Espero que mi trayectoria hable por sí misma. Incluso ahora siento que puedo dar un combate de 30 minutos y romper la casa, aunque no sea sorpresa.”