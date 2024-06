Dolph Ziggler fue una gran Superestrella WWE, duró allí durante varios años, hasta que fue despedido de la empresa en septiembre de 2023. Esa vez, la nueva dirección de WWE lo despidió. Pero, él mismo ya en el pasado había intentado salir de WWE en numerosas ocasiones.

Solamente que Vince McMahon siempre lo consentía y lograba convencerlo de que se mantuviera en WWE, dado que aunque no le daba muchas oportunidades titulares ni mucho menos de ser estelarista, McMahon sentía un gran aprecio por Nemeth y su gran talento.

► Cuando Dolph Ziggler envió un largo mensaje a Vince McMahon

Y, recientemente, el hoy gran luchador y de TNA Wrestling conocido bajo su nombre real de Nic Nemeth, fue entrevistado recientemente en el podcast Eyes Up Here de The Queen’s Extreme, Francine, y allí contó una vez en la cual le envió un correo electrónico a McMahon de 20 páginas para demostrarle lo frustrado y «acabado», que estaba con WWE, pero no ocurrió. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Llegué a un punto donde dije: ‘Oye, ahora ni siquiera entro, no tengo entrada, ni siquiera hago equipo con Robert Roode, ni siquiera hago algo, ni siquiera es divertido cuando alguien me hace la cuenta.’ Le dije a Vince: ‘Gracias por todo,’ un correo de 20 páginas, ‘Este es el mejor trabajo del mundo,’ y luego solté algunas quejas en los últimos párrafos, pero el resto fue muy, muy positivo.

Vince McMahon respondió y dijo: ‘Wow, dame una semana para pensar en esto.’ Yo le dije: ‘Vince, puedo volar a Stamford mañana si quieres.’ Él dijo: ‘Está bien, solo déjame pensar en esto y resolveremos algo. Aprecio que hayas expuesto esto, hombre.’ ‘Genial.’ Y luego, dos semanas después, estaba en la lista de despedidos».