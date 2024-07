«The Wanted Man» Nic Nemeth, antes conocido como Dolph Ziggler en la WWE, es el Campéon Mundial de TNA tras coronarse en la lucha estelar de Slammiversary.

► Nic Nemeth, nuevo campéon de TNA

Y al término del PPV pronunció sus primeras palabras como monrca de la Total Nonstop Action asegurando que el título que ahora ostenta es el número uno del mundo:

«De alguna manera, algún día, casi 20 años al maldito día, hay un destino extra especial aquí porque mucha gente tiene muchas cosas en mente, mucha gente tiene un camino difícil por delante, y algunas personas lo tienen fácil, y otras personas, boom. De repente, están en la cima del mundo. Veinte largos años, y encontré mi camino de regreso a TNA. De alguna manera, de alguna manera, dije, escuchen, todavía lo tengo, todavía puedo, hay combustible en el tanque. Todavía soy el mejor, todavía voy a demostrarlo, ¿y sabes qué? Si no lo hago, me voy, me retiro, estoy acabado. TNA puso una chispa en mis ojos, probablemente puedas verla. Probablemente puedas verla en mis ojos. Digo, ‘Maldita sea, amo este negocio, amo este mundo en el que estoy. Amo que estoy en la cima de mi maldito juego después de veinte años’. Vine a TNA con el objetivo de convertirme en campeón.

«Obligé mi mano porque ya había estado en la televisión antes, pero para demostrarlo y ganarlo, y esta noche, con otros cinco superestrellas rudas en ese ring, de alguna manera salí victorioso. De alguna manera, cualquier otra noche, lanzas esa moneda y alguien más gana. Esta noche, fue mi noche. ¿Sabes por qué? Porque después de 20 malditos años de seguir adelante y cavar y rascar como todos los demás en el negocio, a veces, ese momento del que todos hablan es el correcto. A veces, ese momento es lo mejor que te puede pasar, y a veces ese momento que te sucede es lo mejor que le puede pasar a una empresa. De repente, TNA en su ascenso a la cima sigue mejorando. Mira estos ojos y dime que no crees que este es el campeonato principal en este negocio. Si no lo crees, estás equivocado. Si no me crees, pruébame. Cualquier día, cualquier hora, cualquier lugar. Estaré allí. No me di el nombre de ‘El Hombre Buscado’. Este negocio me quería, y todo lo que quiero es ser el mejor».