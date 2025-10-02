Nic Nemeth: «¿El título de TNA en WWE? Me molesta»

Nic y Ryan Nemeth hablan sobre el Campeonato Mundial TNA que ostenta Trick Williams, Superestrella de WWE NXT, también de su equipo, The Nemeths, o el legado. Últimamente, después de que Nic perdiera el título máximo individual a principios de 2025 y no fuera capaz de recuperarlo, han estado luchando por el Campeonato Mundial de Parejas, el cual sigue en manos de The Hardys.

► En palabras de The Nemeths

La situación del Campeonato Mundial TNA

«No veo cómo es técnicamente un forastero. Es alguien con quien tenemos una relación de trabajo con NXT y WWE, y ha sido muy fructífera para ambas partes. Estoy feliz de ver cómo crece la relación, nuestro público y el de ellos. Es un gran beneficio para todos los involucrados. Joe Hendry tuvo un ascenso meteórico, vendiendo camisetas, haciendo que todos cantaran su canción y reventando WrestleMania. Son todos aspectos positivos. Pero perdió el título mundial de TNA ante alguien que no trabaja aquí. Ahora mismo estoy molesto. Creo que deberíamos tener una reunión de vestuario y decidir qué vamos a hacer. Esto no se trata de dar premios de participación; esto se trata de ganar combates y representar a TNA. Si no recupera el título, habrá consecuencias detrás de cámaras. Estoy enojado de que un luchador que no es de TNA sea campeón mundial, el título por el que luché y defendí.»

Luchando en equipo

«Creo que es increíble. Hemos hecho mucho juntos en nuestras carreras, pero nunca en la misma empresa de lucha. Sentí que esto iba a pasar en algún momento, y TNA fue el lugar adecuado para hacerlo. Es mágico y orgánico, y la gente realmente se ha enganchado.»

Leon Slater, una estrella en ascenso

«No hay techo que Leon no pueda romper si es necesario. Cuando me uní a TNA, pensé ‘¿quién es este tipo?’ Tenía 19 o 20 años en ese momento y dije ‘esto es genial para TNA’. Tiene el potencial de ser campeón de división X, campeón en parejas, campeón mundial pesado, y puede hacerlo durante años. Puede hacer cosas que hay que ver en cámara lenta para entender. Tiene todas las habilidades, incluso las que normalmente no se esperan en alguien tan joven.»

El legado de Nic Nemeth

«Nunca se trató de títulos o logros. Se trata de hacer que el negocio sea mejor mientras estoy involucrado. Cada día trato de superarme, de seguir siendo excelente, y ahora trabajando con Ryan, tenemos esa química constante en el ring y fuera de él. Lo mejor para mí es que, algún día, la gente diga ‘ese tipo se robó el show durante 35 años’. Sé que voy a dejar el negocio mejor de lo que lo encontré, y eso es lo más importante.»

La experiencia en TNA de Ryan Nemeth

«Es un momento emocionante para la lucha y para TNA. Estar en TNA mientras también ves a talentos de NXT cruzando y desafiando títulos es como viajar en el tiempo: NXT y TNA al mismo tiempo. Es un tiempo loco y emocionante para la lucha, y para mí personalmente, ver el crecimiento y el talento joven es increíble.»