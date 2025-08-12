Nic Nemeth defiende la serie WWE Unreal de Netflix

Empezando por CM Punk, algunos se han mostrado contrariados con que WWE deje ver todo en WWE Unreal, la serie documental de Netflix. Veteranos como Jeff Jarrett o Jake Roberts dijeron que podía hacer daño a la lucha libre.

► Nic Nemeth defiende WWE Unreal

Pero entre ellos no se encuentra Nic Nemeth, quien podría haber participado en el show de haber continuado su carrera como Dolph Ziggler. Aún así, sigue relacionado con la empresa desde TNA Wrestling. Atendamos a su opinión:

«No crecí en este negocio como Paul Heyman… Él estaba en ese mundo donde, sí, si estabas en una pelea de bar y perdías, a veces te echaban del territorio… Porque en ese momento estabas protegiendo algo rea. Incluso algunas reglas de Jim Cornette que solíamos recibir, como: ‘¿Por qué llevas puesta la camiseta de otra mercancía?’ ‘Oh, es de mi amigo.’ ‘Bueno, ¿sabes qué? Deberías estar promocionándote a ti mismo…’ Hay tantas cosas de los viejos tiempos que ahora no están bien, pero cada generación tiene que aprender… a lidiar con eso… Ya que, en su mayoría, todos los que no son niños saben que es real y que es un programa de televisión, ¿por qué no dejar que vean todo el trabajo duro que ponemos en esto, más allá de los golpes y las patadas?«